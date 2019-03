Giro d’Italia 2019 | presentate le nuove maglie | tante novità ed un tributo a Candido

Giro d’Italia 2019 - parterre da urlo : startlist ricca di campioni. Nibali - Dumoulin - Bernal - Yates e tanti fuoriclasse : Manca poco più di un mese al Giro d’Italia 2019 che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna, cresce l’attesa per la Corsa Rosa che si preannuncia altamente spettacolare: percorso particolarmente avvincente con tantissime montagne soprattutto nella seconda parte dell’evento (ci sono anche tre cronometro) e un parterre da urlo che conferirà ulteriore prestigio alla prima corsa a tappe di tre settimane ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Mai stato così bene - ora riposo e poi la Liegi. Pronto per il Giro d’Italia” : Tom Dumoulin non ha ancora vinto nel 2019 ma il trionfatore del Giro d’Italia 2017 sembra particolarmente convinto dei propri mezzi in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa. L’olandese ha incominciato con due top ten nelle classifiche generali di UAE Tour e Tirreno-Adriatico, poi ha concluso la Milano-Sanremo all’undicesimo posto e ora si lancia verso i prossimi grandi appuntamenti (il suo obiettivo ...

Giro d’Italia 2021 : la grande partenza sarà dalla Sicilia : Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi oggi è arrivata l’ufficialità: il Giro d’Italia del 2021 partirà dalla Sicilia. grande valorizzazione dunque per la regione del Sud del Bel Paese per quanto riguarda il ciclismo su strada, visto anche il ritorno del Giro di Sicilia nel prossimo mese di aprile e le tre tappe sempre della Corsa Rosa che saranno percorse nel 2020. Proprio durante la presentazione del Giro di Sicilia è ...

Ciclismo - l’annuncio del presidente Musumeci : “nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia” : Il presidente della Regione Sicilia ha annunciato che il Giro d’Italia del 2021 partirà proprio dall’isola “Nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia. E’ un evento seguito da oltre 100 emittenti di tutti i Paesi e per noi sarà una straordinaria opportunità“. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per ...

Giro d’Italia Under23 - il percorso e le nove tappe ai raggi X. C’è il Mortirolo - tracciato selettivo : È stato presentato ieri, a Bologna, il percorso per quanto riguarda il Giro d’Italia Under23: un tracciato davvero molto selettivo quello che attenderà i corridori dal 13 al 23 giugno prossimi. Andiamo a scoprire le nove tappe ai raggi X. tappe Giro d’Italia Under 23 Giovedì 13 giugno, prologo, Riccione-Riccione, 3.6 km Uno sforzo brevissimo ma molto intenso: si assegna la prima maglia di leader, percorso completamente pianeggiante ...

Giro d’Italia 2019 : al via anche il russo Ilnur Zakarin. Il capitano della Katusha-Alpecin ufficializza la presenza : Al momento è impegnata in terra catalana al Giro di Catalogna, dove “Per me, la top-5 o la top-5 sarebbero grandiose, pvisto che ho già avuto un inizio di stagione piuttosto intenso e dopo mi dirigerò verso il Teide per un allenamento in quota”. Ilnur Zakarin, stella russa del ciclismo su strada e capitano della Katusha-Alpecin ha ufficializzato la sua presenza al prossimo Giro d’Italia. “Mi piace molto il Giro, non solo ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : presentato il percorso - davvero durissimo. Nove tappe - c’è il Mortirolo : presentato oggi il percorso per quanto riguarda il Giro d’Italia Under 23, una delle corse a tappe più spettacolari della categoria giovanile: appuntamento dal 13 al 23 giugno prossimi. Nove le tappe in programma, alcune davvero durissime, anche se l’inizio sarà soft: si parte con un prologo breve sulle strade di Riccione, poi due volate probabili nelle prime due frazioni in linea. Occhio alla Sesto Fiorentino-Gaiole in Chianti: ...

Fabio Aru si dovrà operare. Lungo stop - niente Giro d’Italia : Fabio Aru si dovrà operare. Lungo stop, niente Giro d’Italia Continua la sfortuna nera per Fabio Aru. Il ciclista sardo, reduce da un 2018 buio sotto ogni punto di vista, si era prefissato quest’annata come quella della rinascita, dopo aver mostrato il suo talento nelle stagioni passate. E invece sembra non essere ancora giunto il momento della rivalsa. Il corridore della UAE Emirates infatti, è costretto a fermarsi nuovamente e finirà ...

Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato all’arteria iliaca nei prossimi giorni : Non c’è pace per Fabio Aru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, il corridore italiano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista del Giro d’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28enne sardo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei ...

Ciclismo - Marco Franzelli condurrà il Processo alla Tappa? Confermata la nuova squadra di RaiSport in vista del Giro d’Italia : La Strade Bianche e la Tirreno-Adriatico hanno visto il debutto dei nuovi commentatori di Rai Sport per il Ciclismo. Dopo la decisione a sorpresa di non proseguire con la coppia formata da Francesco Pancani e Silvio Martinello, la televisione pubblica ha lanciato come voce principale Andrea De Luca, affiancato da Alessandro Petacchi e Alessandro Ballan al commento tecnico. Secondo quanto riporta il sito tuttobiciweb.it, la formazione dovrebbe ...

Il Giro d’Italia 2019 sarà in diretta tv sui canali Rai! Trovato l’accordo con RCS. Il calendario di tutte le gare ciclistiche : Tutti gli appassionati possono tirare un sospiro di sollievo: il Giro d’Italia 2019 sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai. La notizia arriva direttamente da Rai Pubblicità, la concessionaria del network pubblico preposta alla raccolta pubblicitaria: oggi è infatti stato presentato il programma di gare ciclistiche agli inserzionisti e nel ricchissimo calendario è prevista anche la Corsa Rosa. La corsa a tappe più importante del nostro ...