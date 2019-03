Genova | incendio Cogoleto | focolai ancora attivi | anche oggi scuole chiuse

Genova - incendio nella notte a Cogoleto : Aggiornamento - L'incendio di Cogoleto è "sotto controllo". Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini con un tweet dal Centro operativo dei Vigili del Fuoco al Viminale.#incendio a #Genova, ora al @Viminale al Centro operativo dei Vigili del Fuoco. La situazione è fortunatamente sotto controllo, ringrazio i 60 uomini impegnati fin da stanotte, anche con due mezzi aerei. @emergenzavvf pic.twitter.com/4Efp0PwiuY— Matteo ...

Incendio Genova : sequestrato Cavo Enel : ANSA, - Genova, 26 MAR - La procura ha sequestrato un Cavo di un traliccio Enel in località salita Maxetti, a Cogoleto, che potrebbe essere stato la causa che ha innescato il rogo. Sono stati i ...

Genova - incendio devasta Cogoleto : “Venti persistenti fino a domani - la prossima potrebbe essere una nottata non proprio tranquilla” : “I focolai ancora attivi sulle alture di Cogoleto sono molti e le previsioni del tempo ci danno venti persistenti fino a domani, quindi potrebbe essere una nottata non esattamente tranquilla, anche se le previsioni sono molto edulcorate“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sull’emergenza nella località del ponente di Genova. “L’allarme alla centrale operativa è ...

Incendio Genova - procura sequestra cavo : 15.15 La procura di Genova, su indicazione della Forestale, ha sequestrato un cavo di un traliccio Enel in località salita Maxetti, a Cogoleto, che potrebbe essere la causa del rogo. Aperto un fascicolo per Incendio colposo contro ignoti, escluso il dolo. Secondo i primi rilievi,potrebbe essere stato un eccesso di tensione a innescare un corto circuito, ma non è esclusa la rottura accidentale. Il governatore della Liguria,Toti,invoca "pene più ...

Genova - incendio a Cogoleto : bruciati 100 ettari - ecco cosa potrebbe averlo innescato : Secondo una prima stima della direzione operativa soccorsi dei vigili del fuoco, a Cogoleto sono stati interessati dall’incendio oltre 100 ettari di vegetazione. E’ in corso la bonifica dell’area da parte di pompieri e volontari, supportati dai lanci d’acqua dell’elicottero. Per quanto riguarda le cause, l’accertamento è complesso a causa proprio dell’ampiezza del fronte: ad aver innescato le fiamme ...

Genova - incendio a Cogoleto : nella notte altri 3 roghi : Oltre all’incendio che ha devastato Cogoleto, nel ponente di Genova (47 sfollati e alcuni intossicati lievi) ci sono stati altri tre roghi in Liguria la notte scorsa: lo rende noto l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai su Facebook. “E’ sotto verifica la situazione dell’incendio sul Monte Zatta a Mezzanego – spiega Mai – e presto avremo notizie. Per ora l’estensione stimata ...

Genova - incendio a Cogoleto : “Cause incerte - occorrerebbe una normativa sul terrorismo ambientale : “E’ fondamentale prendere provvedimenti seri: sulle cause di questo rogo non abbiamo ancora la certezza, ma abbiamo la certezza che la maggior parte dei roghi che si sviluppano nella nostra regione, come nel resto d’Italia, sono dolosi. Abbiamo piu’ volte detto che occorrerebbe una normativa sul terrorismo ambientale“: lo ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti, a margine del sopralluogo nelle zone di ...

Incendio Cogoleto : autostrada A 10 Genova riaperta : Vasto Incendio a Cogoleto, Genova. A partire dalle ore 10.30, l'autostrada A10 è stata completamente riaperta al traffico in entrambe le direzioni.

Fiamme a Genova : l'incendio continua a divampare - scuole ed autostrade chiuse : Il potente incendio che sta distruggendo ettari di vegetazione alle porte di Genova potrebbe essere di origine dolosa ed è stato alimentato dal vento forte. I soccorsi, infatti, sono arrivati in ritardo proprio per le enormi raffiche di vento che non davano la possibilità agli elicotteri di raggiungere la zona. Al momento si parla di un piccolo, leggero miglioramento. La situazione Durante le prime ore della notte delle Fiamme giganti hanno ...

Genova - vasto incendio a Cogoleto : “situazione drammatica nella notte” - “il vento soffiava a 100 km/h” : “Sulle cause prima di azzardare delle ipotesi bisognerà fare gli accertamenti del caso perché c’era anche molto vento questa notte. Siamo stati impegnati fino adesso a spegnere gli ultimi focolai, i Canadair sono appena andati via poi si indagherà con calma anche perché la situazione questa notte era veramente drammatica“, lo ha dichiarato all’Adnkronos il vicesindaco di Cogoleto, Marina Costa, in riferimento al vasto ...

Vasto incendio sulle colline di Genova : case evacuate - scuole chiuse a Cogoleto : Un Vasto incendio sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso. Decine di famiglie sono state sfollate, mentre l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano salvo poi essere riaperta in direzione Savona. L’incendio, alimentato da raffiche di vento olt...

Genova - incendio nella notte a Cogoleto : notte di paura a Cogoleto, piccolo comune della città metropolitana di Genova noto per aver dato i natali a Cristoforo Colombo. Intorno alle ore 23 di ieri sera è divampato uno spaventoso incendio boschivo che, spinto da forti raffiche di vento, ha bruciato 12 ettari di bosco in poche ore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle case, costringendo i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile a disporre l'evacuazione di diverse ...

