Genoa | Radovanovic a 360° | “ho vissuto la guerra | adesso nulla mi fa più paura”

Genoa - Radovanovic : 'Chievo - che emozione. Ma dopo il fischio d'inizio c'è solo la partita' : Ex di turno in Chievo-Genoa , Ivan Radovanovic è intervenuto a Sky Sport prima del match: 'È sicuramente emozionante, quando sono sceso dal pullman ho rivisto persone con cui ho lavorato per tanti anni, rivedrò anche i miei ex compagni, ma dopo l'inizio della gara ...

Genoa - visite mediche per Radovanovic : «Sogno di festeggiare sotto la Nord» : GENOVA - " Finalmente è arrivato questo momento. Spero di fare tanti gol, quelli che non ho fatto nella mia carriera, e di festeggiare sotto la gradinata Nord ". Si presenta così Ivan Radovanovic , il ...

Il Genoa vuole Lerager dopo Radovanovic. Sassuolo : arriva Demiral : Inizia oggi all'Hotel Da Vinci di Milano la sessione ufficiale di mercato organizzata da Adise e Play In Sport. Mosse Genoa e Chievo Il d.g. Perinetti sistema il centrocampo con Radovanovic, Chievo,, operazione da 4 milioni più bonus e prova a beffare la Samp per Depaoli inserendo il laterale nell'affare ...

Calciomercato Genoa - Radovanovic più… altri due : giornata show per i rossoblu : Calciomercato Genoa – Sono ore caldissime di Calciomercato, in particolar modo molto attivo il Genoa dopo la cessione di Piatek al Milan, in attacco è arrivato Sanabria mentre ha rifiutato Pjaca. Nelle ultime ore altri tre innesti, accordo raggiunto con il Genoa per Radovanovic, operazione di circa 4 milioni di euro. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società rossoblù sta infatti definendo gli acquisti di ...

