Gaza | raid israeliani nella Striscia

La tregua non regge : ancora razzi verso Israele e raid sulla Striscia di Gaza : Sono proseguiti nella notte gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza e il lancio di razzi palestinesi nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco da parte di Hamas: razzi e proiettili di mortaio sono stati lanciati dalle milizie palestinesi e Israele ha risposto con bombardamenti di obiettivi militari. Intanto le autorità dello Stato ebrai...

Raid di Israele su Gaza dopo il lancio di razzi dalla Striscia : "Attaccati 100 obiettivi di Hamas" : Escalation di violenza a Gaza . Le tensioni sono iniziate quando a Tel Aviv e in altre località israeliane si è sentito il suono delle sirene di allarme, scattate dopo il lancio di due razzi da Gaza . Entrambi sono stati intercettati ma, in risposta all'attacco, Israele ha colpito obiettivi a Gaza . Lo ha detto il portavoce dell'Esercito israeliano citato dal Jerusalem Post. dopo il lancio di razzi , il premier Benyamin Netanyahu aveva ...

Israele lancia raid aerei su Gaza : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Israele ha cominciato a colpire obiettivi a Gaza per rappresaglia contro i due razzi lancia ti verso Tel Aviv poche ore prima dalla Striscia. Lo ha detto il portavoce dell'...

Israele risponde con raid aerei a Gaza : 00.42 Israele ha cominciato a colpire obiettivi a Gaza per rappresaglia contro i due razzi lanciati verso Tel Aviv poche ore prima dalla Striscia. Lo ha detto il portavoce dell'esercito israeliano citato dal Jerusalem Post. I lanci sarebbero in corso nella zona a sud della Striscia di Gaza. Dopo il lancio di razzi, il premier Benyamin Netanyahu aveva convocato una riunione d'emergenza per discutere della risposta di Israele.