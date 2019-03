Galaxy S10 ed S10 Plus | come migliorare il sensore di impronte digitali ad ultrasuoni

Quanto è veloce la ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10? Ce lo conferma un nuovo test : Un test effettuato dai colleghi di PhoneArena ci dà un quadro più completo della velocità e dell'utilità della ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10. L'articolo Quanto è veloce la ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10? Ce lo conferma un nuovo test proviene da TuttoAndroid.

Utilizzare al meglio Always On Display sul Samsung Galaxy S10 : alcuni consigli specifici : Stiamo vivendo una settimana decisamente particolare per quanto riguarda il mondo dei Samsung Galaxy S10. Proprio nella giornata di ieri, infatti, con un apposito articolo vi abbiamo parlato di alcuni bug che stanno mettendo seriamente a rischio la durata della batteria, nonostante lo smartphone sia stato lanciato da poco sul mercato. Al dì là di quegli aspetti ai quali occorre prestare grande attenzione, anche in riferimento al pubblico che ...

Galaxy S10+ utilizzato per girare un episodio del Tonight Show : Il Tonight Show è uno degli spettacoli televisivi più seguiti negli USA e che vede protagonista Jimmy Fallon oltre a vari ospiti che si avvicendano sul palco. Samsung ha così deciso di sfruttare questa vetrina unica per mostrare ...

Samsung Galaxy S10 : segnalati problemi a 4g e batteria : (Foto: Lorenzo Longhitano) Diversi possessori americani di Samsung Galaxy S10 lamentano problemi di recezione e una connessione non ottimale soprattutto in 4g Lte. Secondo quanto raccolto da alcuni blog oltreoceano, questi malfunzionamenti riguardano soprattutto gli operatori Sprint, AT&T e T-Mobile con lo smartphone top di gamma che “non prende bene” se viene impugnato in un certo modo. Inoltre, arrivano segnalazioni di altri ...

Samsung spiega come l’intelligenza artificiale migliora i Samsung Galaxy S10 : Samsung ha deciso di spiegare come l'Intelligenza artificiale riesca a migliorare l'esperienza offerta dagli smartphone della nuova serie Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung spiega come l’intelligenza artificiale migliora i Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Nel 2019 Samsung potrebbe arrivare a vendere 60 milioni di Samsung Galaxy S10 : Pare che le consegne dei Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10 5G potrebbero aumentare del 10%/15% rispetto alla serie Galaxy S9 nel 2018 L'articolo Nel 2019 Samsung potrebbe arrivare a vendere 60 milioni di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Perché il Huawei P30 Pro potrebbe far mangiare la polvere al Samsung Galaxy S10 Plus - primo confronto : Il primo duello è servito tra Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10 Plus: in attesa di vedere i due device a confronto su campo, magari in riferimento alla performance dei processori e ancor maglio alla resa fotografica degli scatti, ecco una prima comparativa tra le due schede tecniche del device. L'ultimo top di gamma Huawei arrivato proprio oggi 26 marzo, ha dalla sua parte soprattutto un aspetto hardware rispetto al suo diretto rivale: per ...

Minati i Samsung Galaxy S10 Exynos : batteria a terra per colpa di 2 bug : Hanno qualcosa che non va i Samsung Galaxy S10, che spendono più batteria di quanta dovrebbero. Gli esemplari colpiti sembrano corrispondere a quelli con processore proprietario Exynos, solitamente sempre molto ottimizzato sul fronte autonomia. Due sono i bug che stanno comportando qualche problema di consumo ai nuovi top di gamma asiatici, come riportato da 'PhoneArena.com'. Il primo è relativo al sensore di prossimità, per mezzo del quale ...

Energy Ring mostra la carica della batteria dei Samsung Galaxy S10 con un anello attorno alla fotocamera anteriore : Energy Ring è un'applicazione che visualizza un anello personalizzabile attorno all'obiettivo della fotocamera anteriore che indica il livello corrente della batteria, aggiungendo inoltre un accento all'obiettivo. L'anello completo sta a indicare che la batteria è completamente carica e diventa un arco sempre più corto mano a mano che l'autonomia diminuisce. L'articolo Energy Ring mostra la carica della batteria dei Samsung Galaxy S10 con un ...

Samsung Galaxy S10 - com’è davvero : Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Non si sdoppia e non è 5G, ma è il prodotto tecnologico del momento. Samsung Galaxy S10 è la nuova generazione di una delle famiglie più longeve nella storia degli smartphone Android. Ha un design simile al modello ...

TIM Party premia i propri clienti con Samsung Galaxy S10 : I clienti TIM Party hanno da oggi la possibilità di vincere uno dei 10 Samsung Galaxy S10 in palio, con possibilità che crescono a seconda della posizione. L'articolo TIM Party premia i propri clienti con Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G/ Ecco quando esce e quanto costerà : Il mondo dell'hi-tech si scalda con l'uscita ormai imminente del Samsung Galaxy S10 5G che si propone come un vero e proprio crack sul mercato

Samsung Galaxy S10 - S10+ - S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte : Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 stanno iniziando a ricevere in questo ore un nuovo aggiornamento software: i primi tre accolgono le patch di sicurezza di marzo e non solo, il quarto presenta miglioramenti al sensore di impronte. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G raggiungerà velocità da capogiro fino a 4 Gbps : Samsung ha già confermato che il Galaxy S10 5G, il primo smartphone al mondo compatibile con lo standard di rete mobile di prossima generazione, verrà ufficialmente messo in commercio il prossimo 5 aprile. L'operatore sudcoreano SK Telecom sta rilevando dati incredibili che permetterebbero a Samsung Galaxy S10 5G di raggiungere velocità fino a 4 Gbps in modalità Triple Aggregation. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G raggiungerà velocità da ...