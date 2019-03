Furti in casa | presa banda | terrorizzavano la Toscana Stavano per fuggire all' estero

Palermo - Furti in casa durante matrimoni e funerali : Carabinieri arrestano violenta banda di ladri. Ecco come agivano : I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di 8 persone accusate a vario titolo di avere messo a segno furti in appartamento. Uno degli indagati è in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono accusati di furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, commessi ...

Furti in casa - 30enne romena con 4 figli e incinta va in cella : 'Può delinquere' : Arrestata a Castel Volturno F. A. L. , 30enne romena, gravemente indiziata di furto in un appartamento a Napoli lo scorso 3 febbraio, unitamente ad altri complici già individuati e fermati. La misura ...

Aveva ancora la reFurtiva nascosta in casa - 40enne nei guai per furto aggravato : Un 40enne di Giurdignano è finito nei guai per furto aggravato. In casa Aveva ancora la refurtiva 'racimolata' in una ditta presa di mira.

Furti di rame - abusivi - borseggiatori e un bimbo fuggito da casa : task force Polfer a Napoli : Ggli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell'ambito dell'operazione Oro Rosso predisposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, ai fini della prevenzione e del contrasto dei ...