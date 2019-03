Fronte sovranista Salvini Meloni senza Berlusconi

Europee : i partiti ribelli dentro Popolari - Socialisti e Alde. Ma cacciarli significa favorire il Fronte sovranista : La permanenza del partito del premier ungherese Viktor Orbán nel gruppo dei Popolari europei è oggi più a rischio che mai. Specie dopo l’ultima trovata del governo di Budapest: un post su Facebook dal profilo dell’esecutivo per lanciare una campagna mediatica contro George Soros e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, anche lui membro del Ppe, accusati di favorire l’immigrazione clandestina. Ma non si tratta di un ...

Eurovoto - cresce Fronte sovranista : 14.33 Secondo le proiezioni dell'Europarlamento in vista delle Europee di maggio, cresce il fronte sovranista dei Conservatori Ecr e del gruppo Enf, da 120a 130 seggi, considerando anche i 12 di Alternative fuer Deutschland e altri. In Italia, la Lega si configura come il primo partito, con 27 seggi sui 76 riservati al nostro Paese a Strasburgo e una percentuale di voti pari al 32,4%. Al secondo posto M5S (22 seggi e 25,7%) poi Pd (15 ...