Frongia | la Procura ha chiesto l' archiviazione

Stadio Roma - la Procura chiede l'archiviazione per Frongia : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per Daniele Frongia, assessore allo Sport per il Comune capitolino, nell'ambito di un filone dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Frongia, indagato per corruzione, era stato chiamato in causa da Luca Parnasi durante un interrogatorio ...

La procura indaga anche Frongia - l'ultimo dei 'magnifici quattro' : Perché Daniele Frongia è considerato da tutti la vera mente politica di Virginia Raggi. Assieme alla sindaca, a De Vito e al suo successore in Aula Giulio Cesare Enrico Stefàno, Frongia componeva la ...

