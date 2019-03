France Football | la classifica dei migliori tecnici di sempre

Calciomercato Real Madrid - assalto a Mbappé : secondo ' France Football' pronti 280 milioni : ... ci sarà da intavolare una lunghissima trattativa, che potrebbe nuovamente stabilire un record nel mondo del Calciomercato . Dopo Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, questa volta, ...

France Football : «Real Madrid - operazione Mbappé : cifra record per il francese» : Zidane , tornato da poco sulla panchina del Real, ha scelto Mbappè per la ricostruzione e sembra intenzionato a puntare tutto sul fenomeno della Francia, già campione del Mondo nonostante la giovane ...

Rinus Michels miglior allenatore di sempre secondo France Football : Rinus Michels miglior allenatore di sempre secondo France Football Nel 1971 l’Ajax, prossimo avversario della Juventus ai quarti di Champions, vinceva la sua prima Coppa dei Campioni battendo in finale 2-0 il Panathinaikos. Sulla panchina dei lancieri sedeva l’allora 43enne MaRinus Jacobus Hendricus Michels, detto Rinus. Michels aveva sperimentato con successo un nuovo stile di gioco, passato alla storia come Calcio Totale, per ...