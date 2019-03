Fra Maraini e Mericni ecco La finestra di via del Campo 22

gonews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì, ore 17.00-19.00, e il sabato, ore 9.30-12.30,. Prevendita ...

faber_samir : RT @ValerioLivia: #TraEtimoEParole/A AMICO Colui che si ama Ha la stessa radice di amore. Per i greci f???a (philia) sentimento fraterno,… - Dida_ti : RT @ValerioLivia: #TraEtimoEParole/A AMICO Colui che si ama Ha la stessa radice di amore. Per i greci f???a (philia) sentimento fraterno,… - VentagliP : RT @ValerioLivia: #TraEtimoEParole/A AMICO Colui che si ama Ha la stessa radice di amore. Per i greci f???a (philia) sentimento fraterno,… -