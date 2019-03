Fotografia e territorio | torna ' Le vie delle foto' per la nona edizione

triesteprima

(Di mercoledì 27 marzo 2019) ... di 80grafi provenienti da tutto il mondo , partecipare a tour guidati della città, assistere a workshop gratuiti di reportage e prendere parte a varie altre attività, collegate sempre al mondo ...

giocarmon : -- La calotipia è usata da molti dilettanti per riprendere paesaggi e architetture nel territorio inglese dove que… - Eppela_IT : Idee in ambito artistico e culturale fanno crescere il territorio: arrivano i nuovi progetti, dalle biblioteche agl… - giocarmon : -.- La calotipia è usata da molti dilettanti per riprendere paesaggi e architetture nel territorio inglese dove qu… -