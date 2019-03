Forza e Coraggio è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso | claim del tour e dei suoi 10

optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)è ildiatteso in radio per venerdì 29 marzo. Scritto da Daniele Magro, il titolo della canzone è una sorta didi questonei palazzetti dello spot in corso di svolgimento che festeggia i 10 anni di carriera dell'artista.è la canzone che chiude la scaletta, che pone fine ad ogni concerto, il brano con il qualesaluta le migliaia di fan che in ogni tappa cantano con lei in tutta Italia. Riassume il pensiero della cantante salentina che, con, invita a compiere sempre la scelta migliore, invita all'amore e all'abbandono dell'odio.è contenuto nell'album 10, che festeggia i primi 10 anni di carriera della cantante, tanti sono quelli trascorsi dall'apparizione nel talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. Il videoclip ufficiale vanta la regia di ...

