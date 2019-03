Fondi Europei Pesca in Campania 2014-2020 | finanziamenti a fondo perduto per investimenti

Berlino-Parigi - i Fondi Europei solo ai Paesi con i conti in regola : Francia e Germania hanno messo a punto una proposta per stabilire come distribuire le risorse in Europa. Vince la linea tedesca, premiati i governi che faranno le riforme “E’ nell’interesse… L'articolo Berlino-Parigi, i fondi europei solo ai Paesi con i conti in regola proviene da Essere-Informati.it.

Da Pointex ai mercati globali con i Fondi Europei in tasca : ... soldi che sono serviti per l'acquisto di nuovi macchinari industriali, ma anche per progetti di ricerca e sviluppo, al fine di migliorare la competitività nel mondo. Il ruolo dell'Ue è stato ...

La frenata dei grandi Fondi Europei Collins : «Con la recessione più attenti a investire in Italia» : Non sarà un anno facile per chi vuole investire in Italia. Ma la caccia dei fondi di private equity e venture capital alle aziende del Paese - preferibilmente piccole e medie - non si ferma. «Si ...

Allevamenti sempre più intensivi foraggiati dai Fondi europei : Almeno il 70 per cento della superficie agricola dell'Unione Europea è destinata all'alimentazione del bestiame. Se si escludono dal calcolo i pascoli, oltre il 63 per cento delle terre coltivabili è ...

Accesso al credito e Fondi Europei a Ragusa : Il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri sarà oggi a Ragusa per parlare di Accesso al credito, fondi europei. Appuntamento all'hotel Montreal

Viaggio nelle città sostenibili. Catania vuole usare al meglio i Fondi europei : Passa attraverso un migliore utilizzo dei fondi europei e una vera e propria rivoluzione amministrativa la strategia con la quale Catania vuole raggiungere gli obiettivi di piena sostenibilità. Una ...

Foligno - in quattro anni +20% di turisti. Patriarchi : "Con i Fondi Europei città più bella" : Il riferimento va alle diverse manifestazioni in programma nel corso dell'anno anche di respiro nazionale come la Festa di scienza e filosofia e la Giostra della Quintana. Offerta turistica che si ...

Tav - Ue : 'L'Italia rischia la restituzione dei contributi e lo stop degli altri Fondi europei' : "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i contributi già versati per la Tav". Lo ha ricordato un portavoce della commissione Ue, sottolineando che esiste ...

Sisma - il labirinto dei Fondi Europei : «E' la Regione a imporsi i vincoli» Ecco l'analisi dei ricercatori : ... è bene ricordarlo per non cadere nella solita solfa del "e allora il Pd?", provengono da tutti i maggiori partiti della scena , a, politica italiana. In pratica, nel giro di poche settimane i soliti ...

Agricoltura - Coldiretti : per i giovani - insufficiente utilizzo dei Fondi europei : Questo fenomeno causerebbe un grave danno all'ambiente, venendo a mancare l'importante lavoro di presidio di territorio che svolgono gli agricoltori, all'economia locale e all'occupazione. Bisogna ...