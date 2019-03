Flavio Parenti confessa a Vieni da me | “Sono stato in psicanalisi”

lanostratv

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Mentre ero via,racconta il suo passato ada me: “Avevo smesso di parlare” Si è raccontato attraverso l’intervista ‘con le canzoni’nella puntata dida me di oggi, mercoledì 27 marzo 2019. L’attore, da domani sera protagonista della nuova fiction Mentre ero via, nel salotto di Caterina Balivo, oltre a parlare del ruolo che interpreta nella serie tv con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, ha raccontato un periodo difficile del suo passato, svelando:A tredici anni ho smesso di comunicare. Fino a quell’età ho cambiato scuola almeno dodici volte … i miei continuavano a spostarsi per lavoro. Io non ho una casa di famiglia d’origine o un luogo in cui sono cresciuto. Non ho delle radici.da me:parla del ruolo che interpreta nella fiction Mentre ero via “Non ...

benalemeilleur : RT @glucanto: Flavio Parenti con questo taglio sembra il figlio adolescente di Flavio Parenti #VieniDaMe - fioridizuccaa : l'avverto solo io una certa somiglianza tra Flavio Parenti e Alessandro Fella??? - clodias_ : Flavio Parenti ha due diamanti al posto degli occhi, innamoratissima ?? #VieniDaMe -