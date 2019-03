Fiumicino | scatta allerta anti-terrorismo sulla pista Volo per gli Usa evacuato per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “C’e’ una bomba a bordo delper New York”. E’ iniziata con un’e-mail di un anonimo la giornata d’inferno per circa 150 passeggeri in partenza questa mattina da Roma, direzione aeroporto di Newark. Oltre 4 ore di attesa e controlli ripetuti a causa di un allarme poi rivelatosi frutto di una millanteria, fino alla definitiva cancellazione del, decisa dalla compagnia aerea dopo le 13.Si stava già muovendodell’aeroporto diilUA41 della United Airlines, previsto alle 8:55 e pronto per decollare alla volta del New Jersey, quando la Polizia di Frontiera Aerea diha intimato lo stop e il ritorno della vettura nel piazzale. A quanto si è potuto apprendere, qualcuno aveva inviato pochi minuti prima un messaggio di posta elettronica in forma anonima alla casella di Aeroporti di Roma, un indirizzo pubblico facilmente rintracciabile sul sito del ...