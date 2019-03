FIRENZE - Sabato 30 marzo la grande mobilitazione globale di Earth Hour

mobilita

(Di mercoledì 27 marzo 2019) ... partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di garantire al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del ...

DarioNardella : Il bus Aptis 100% elettrico inizia da Firenze il tour per la sperimentazione in Italia. Potete provarlo gratuitamen… - UGLConf : #lavoro, @fpcapone Segretario Generale Ugl Intervistato dall' @Agenzia_Dire : 'Basta morti, sabato manifestazione a… - firenze_ugl : RT @firenze_ugl: #Firenze Sabato 30 Marzo 2019 ore 10:00 in Piazza Santa Croce con il Segretario Generale UGL @fpcapone per #lavorareperviv… -