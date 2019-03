«Febbre alta e malessere» | ma era meningite fulminante | Antonella muore nel giro di tre

Padova - Febbre alta e malessere : mamma Antonella muore in 3 giorni per meningite fulminante : meningite fulminante, in tre giorni muore una mamma di 47 anni: lascia il marito e due figli in tenera età. Si è spenta così all'ospedale di Piove, nella tarda serata di lunedì, Antonella Piva, moglie di Lorenzo Borgato e madre di un maschietto di dieci anni e di una femminuccia di cinque. Da qualche giorno Antonella aveva accusato un malessere dapprima seguito da febbre molto alta che faticava ad abbassare nonostante l'assunzione di medicinali.

Napoli - Fabian Ruiz : Febbre e delusione. Ancora in ospedale - salta la nazionale : La delusione più della febbre. Fabian Ruiz è Ancora sotto osservazione all'Hospital Universitario Sanitas La Moraleja di Madrid, dove i sanitari lo hanno ricoverato da lunedì. Ancora lo attanaglia la ...

Vicenza - Febbre alta e sonnolenza : Riccardo muore a 16 mesi per una meningite fulminante : È morto in sole 48 ore Riccardo, il bimbo di 16 mesi ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, per una meningite fulminante da pneumococco partita, a quanto pare, da una infezione all'orecchio. Il piccolo era anche vaccinato. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi. Nessun rischio contagio per chi è venuto in contatto con lui negli ultimi giorni.Continua a leggere

Zanzare e virus Zika - sintomi : Febbre alta e mal di testa : L'infezione da virus Zika si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta del genere Aedes. Tra i sintomi febbre alta e mal di di testa

La Febbre alta e poi l'attacco cardiaco. Morte fulminea per un 49enne : probabile sepsi : Un 49enne di Pratovecchio è morto all'improvviso questa mattina intorno alle 7,30 mentre si trovava al pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena dove era stato trasportato dagli operatori del 118. Tra ...

Bari - due giorni di Febbre alta e vomito - poi la morte : aveva solo otto anni : Un vero e proprio dramma quello che si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Bari, precisamente nel piccolo comune di Modugno, dove un bambino di appena otto anni, il piccolo Paolo, dopo aver accusato febbre alta e vomito per due giorni, è purtroppo deceduto durante la corsa in ospedale. Addolorati i suoi genitori, i quali non si sarebbero mai aspettati un epilogo così tragico. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, ...

Febbre alta e pancia gonfia - a 2 anni scopre di avere un tumore alle ovaie : “Caso rarissimo” : Il raro caso di Kenni, che a 2 anni ha scoperto di avere un cancro alle ovaie, con metastasi all'addome e al fegato. Era arrivata in ospedale con Febbre alta e pancia gonfia e il pediatra pensava che avesse solo un accumulo di gas nell'intestino: "È stata operata e ora è sotto chemio. Ha bisogno delle preghiere di ciascuno".Continua a leggere

Treviso - in ospedale per mal di testa e Febbre alta : 50enne muore per colpa dell’influenza : Una donna di 50 anni, già malata di tumore, è morta per complicanze del virus dell'influenza all'ospedale di Conegliano, in provincia di Treviso. Si tratta della terza vittima in tutta la regione Veneto: la paziente è stata ricoverata con mal di testa e febbre alta ed è deceduta nel giro di poche ore. Sotto osservazione dei medici della Marca l'influenza suina.Continua a leggere

Napoli - detenuto di 34 anni con Febbre alta muore nel carcere di Poggioreale : Due episodi davvero molto gravi si sono verificati tra le mura del carcere di Poggioreale, nella città di Napoli. Un detenuto di appena trentaquattro anni, infatti, che versava in gravi condizioni di salute, è deceduto dopo che la febbre alta lo aveva colpito, probabilmente a causa di un infarto. Un ventunenne invece, si è ferito in maniera del tutto volontaria dopo aver dato fuoco alla sua cella. Insomma, secondo quanto riferisce il quotidiano ...

Napoli - choc nel carcere di Poggioreale : detenuto muore con Febbre alta : Un detenuto di 34 anni, in gravi condizioni di salute, deceduto verosimilmente per infarto, e un 21enne che si è ferito volontariamente dopo avere dato fuoco alla sua cella. A rendere noti i due ...

Arisa - problemi di voce alla finale di Sanremo : Febbre alta : Arisa senza voce e con febbre sul palco di Sanremo 2019: problemi alla finale, Pippa dispiaciuta Arisa con la febbre sul palco di Sanremo 2019. La dolce cantante ha cercato di dare il meglio di sé nonostante avesse poca voce e la febbre alta. Rosalba Pippa ha portato al Teatro Ariston la sua ‘Mi Sento […] L'articolo Arisa, problemi di voce alla finale di Sanremo: febbre alta proviene da Gossip e Tv.