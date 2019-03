ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Tutt’a un tratto FCA sembra diventata il baricentro delle brame dei grandi colossi dell’automotive: dopo le moine di PSA, che la reggenza degli Elkann avrebbe rispedito al mittente (soprattutto per via della debolezza dei francesi in Usa e Cina), sembra che ora sia-Nissan a volersi fare sotto. L’indiscrezione è del Financial Times, che specifica come la multinazionale della Losanga vorrebbe avviare il processo di fusione con Nissan nel corso del prossimo anno, per poi concentrarsi sul “merger” con un altro colosso dell’auto. E in pole position ci sarebbe proprio FCA.L’unificazione die Fiat-Chrysler, secondo quanto riporta il quotidiano economico, sarebbe stata caldeggiata circa tre anni fa dall’ex numero uno di-Nissan, Carlos Ghosn, finito in manettefine dello scorso anno con l’accusa di frode fiscale: ci sarebbero stati anche dei contatti tra il ...

giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: @SalvaPafundi Per fortuna c'è lui il mitico Sig ILVA diossina Taranto #Bentivogli per rinnovi contratti FCA e ferrar… - MarcoScafati1 : #Fca, tutti la vogliono: prima #PSA, ora #Renault. #Coreani e #cinesi alla finestra - msaltalamacchia : Non è che 'tutti' guardino a FCA ma solo chi non ha i piedi ben piantati in USA (PSA ad esempio, ed anche poco in ASIA) @sdilellis -