Euro 2020 | Nazionale Italia-Liechtenstein 6-0 | Quagliarella nella storia

Qualificazioni Euro 2020 - pari della Grecia in Bosnia. Danimarca rimonta tre gol alla Svizzera : ROMA - Valanga di gol e girandola di emozioni nella seconda giornata delle Qualificazioni a Euro 2020. L'Italia può sorridere non solo grazie alla goleada contro il Liechtenstein, ma anche al pareggio ...

Euro2020 : Morata trascina la Spagna - vincono Romania - Irlanda e Finlandia : Continuano le emozioni nelle qualificazioni ad Euro2020. Dopo la vittoria della Finlandia, arrivano i successi per Spagna, Irlanda e Romania. Finiscono in pareggio Svizzera-Danimarca, Norvegia-Svezia ...

Euro 2020 : Bosnia-Grecia 2-2 : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Bosnia-Grecia 2-2, 2-0, in una partita del gruppo J delle qualificazioni Europee, di cui fa parte anche l'Italia, giocata a Zenica. Queste le reti: nel pt 10' Visca, 15' Pjanic; ...

Euro2020 : disastro Olsen in Norvegia-Svezia - la Bosnia di Dzeko si fa rimontare dalla Grecia : ROMA - Tanti gol ed emozioni nell'ultima serata dedicata alle qualificazioni ad Euro 2020 . È stata la nottata delle rimonte: da quella della Grecia che nella ripresa ribalta il doppio vantaggio ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - i risultati di oggi (26 marzo). Vincono Italia e Spagna - pirotecnici pareggi di Svizzera e Svezia : oggi martedì 26 marzo si sono disputate otto partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. L’Italia si trova al comando solitario del gruppo J grazie al bel 6-0 inflitto al malcapitato Liechtenstein, gli azzurri hanno due punti di vantaggio su Bosnia Erzegovina e Grecia che hanno pareggiato lo scontro diretto. I balcanici si sono portati sul 2-0 grazie alle reti di Visca al 10′ e di Pjanic al 15′, il ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Euro 2020 - ct Mancini : missione compiuta : 23.30 "missione compiuta. Il risultato era quasi scontato,ma l'importante era fare dei gol e restare concentrati per cercare di giocare, di segnare e fare delle azioni come se fosse una gara con un avversario forte". Così il ct Mancini a RaiSport dopo il 6-0 al Liechtenstein Sui 18 giocatori fatti esordire: "Spero che restino tanto in questa Nazionale, così sarebbe una soddisfazione". Sulle sfide a giugno con Bosnia e Grecia, il ct ha ...

Euro 2020 - Italia-Liechtenstein 6-0 : ANSA, - PARMA, 26 MAR - Italia batte Liechtenstein 6-0, 4-0, in una partita del gruppo J delle qualificazioni di Euro 2020. I gol nel primo tempo, al 17' di Sensi, al 32' di Verratti, al 35' e al 48' ...

Euro 2020 : Italia travolge il Liechtenstein - 6 a 0 per azzurri : Italia a valanga contro il Liechtenstein nelle qualificazioni per Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto per 6 a 0 un avversario piuttosto modesto ma non per questo affrontato con poco impegno. In gol sono andati Stefano Sensi al 17', Marco Verratti al 32'. Fabio Quagliarella con una doppietta al 35' e 45', Moise Kean al 69' e Leonardo Pavoletti al 76'.

Italia-Liechtenstein - Qualificazioni Europei 2020. Mancini : “Risultato scontato - bisognava fare gol”. Quagliarella : “Serata stupenda - non ho 36 anni” : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020, gli azzurri hanno dominato un modesto avversario allo Stadio Tardini di Parma e hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel cammino verso la prossima rassegna continentale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ROBERTO Mancini: “Abbiamo preso bene la partita fin da ...

Qualificazioni Europei 2020 : risultati delle partite del secondo turno : Gruppo D SVIZZERA-DANIMARCA 3-3 19' Freuler, S,, 66' Xhaka, S,, 76' Embolo, S,, 84' M. Jorgensen, D,, 88' Gytkjaer, D,, 93' Dalsgaard, D, Svizzera, 4-3-3, : Sommer; Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez, ...

VIDEO Italia-Liechtenstein 6-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Doppietta di Quagliarella - segna Kean : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza allo Stadio Tardini di Parma contro un avversario modesto che non incuteva particolari timori, la nostra Nazionale sale al comando del girone con due vittorie all’attivo. Sensi ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa al 17′, pochi minuti dopo è ...

Italia-Liechtenstein 6-0 - Qualificazioni Europei 2020 : azzurri spumeggianti - spettacolo e valanga di gol. Doppietta Quagliarella : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 e si conferma al comando del gruppo J, a quota sei punti con due lunghezze di vantaggio su Grecia e Bosnia Erzegovina che hanno pareggiato nello scontro diretto per 2-2. Allo Stadio Tardini di Parma gli azzurri non hanno avuto particolari problemi contro un avversario modesto e dominato nel primo tempo chiuso sul risultato di 4-0, i ...

Pagelle Italia-Liechtenstein 6-0 - Qualificazioni Europei 2020 : dominio degli azzurri - brillano Verratti e Quagliarella : L’Italia domina al Tardini di Parma e travolte 6-0 il Liechtenstein nella seconda giornata delle Qualificazioni per gli Europei 2020 di calcio. Andiamo quindi a scoprire i voti dei giocatori in campo con le Pagelle del match. ITALIA Sirigu 6: come prevedibile viene chiamato poche volte in causa. Nei pochi interventi che fa è comunque sempre attento Mancini 6: la maglia della Nazionale pesa e ci si poteva aspettare qualcosa di più da lui. ...