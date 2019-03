Etna | nuova scossa di terremoto lieve ben avvertita tra Zafferana e Giarre

Parco dell’ Etna : nasce il “Teatro dei Miti” - nuova esperienza turistico-didattica in Sicilia : La Storia della Sicilia , tra educazione e intrattenimento, diventa un viaggio interattivo alle pendici del Vulcano: nasce a Zafferana Etnea il “Teatro dei Miti” , una struttura dedicata alla mitologia in chiave ludico-didattica. L’iniziativa è firmata dall’Associazione Amici della Terra, che con i suoi progetti “Casa delle Farfalle”, “Museo dell’Etna ” e “Planetario”, ha creato un vero e proprio polo di educazione ambientale e di fruizione ...

Pasini vola in ViEtnam per la nuova ultramaratona : A fare un grosso in bocca al lupo all'atleta prima della partenza c'era l'Assessore allo Sport Nicoletta Olivieri : "Siamo orgogliosi ed entusiasti di quanto sta facendo Pasini. Siamo di fronte ad un ...