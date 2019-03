Energia | da aprile forte calo bollette | elettricità -8 | 5% | Gas -9 | 9%

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Dopo i picchi raggiunti nel 2018, si riducono ledell'per i clienti in tutela. Come in parte già registrato nei primi tre mesi del 2019, nel secondo trimestre dell'anno si determina per la famiglia tipo 1 ildelledell'(-8,5%) e del gas (-9,9%). Percentuali che tradotte in euro significheranno, secondo l'Unione nazionale consumatori, un risparmio di 168 euro, 50 sulla luce e ben 118 sul gas. I conti piu' approfonditi dell'Autorita' sui 12 mesi compresi tra il primo luglio 2018 e il 30 giugno 2019, ovvero sull'attuale trimestre oggetto di aggiornamento e i tre precedenti, indicano per una famiglia italiana 'tipo' (al lordo delle tasse) una spesa per l'elettricita' di 565 euro e per il gas di circa 1.157 euro. Il risparmio rispetto ai picchi del 2018 ci sara' e rappresentera', secondo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, un segnale ...

fattoquotidiano : Bollette, “da aprile l’energia elettrica cala dell’8,5% e il gas del 9,9% per via della riduzione dei prezzi delle… - repubblica : ?? Bollette, Autorità energia: dal primo aprile elettricità -8,5%, gas - 9,9% - TgLa7 : #Tariffe: da primo aprile -8,5% #luce, -9,9% #gas . Autorità per l'energia: il calo è legato alla contrazione dei prezzi all'ingrosso -