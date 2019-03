Elezioni europee 2019 | la guida al voto | tutto quello che c' è da sapere

Elezioni europee 2019 : candidati partiti - focus liste a 2 mesi dal voto : Elezioni europee 2019: candidati partiti, focus liste a 2 mesi dal voto Mancano poco meno di due mesi alle prossime europee e la situazione riguardante partiti, liste e candidati è ancora lontana dall’essere totalmente definita. Elezioni europee 2019: la strategia del Pd In questo senso l’attenzione degli analisti è rivolta in particolare alle prossime mosse del neosegretario del Pd Nicola Zingaretti. Di certo non gli si può intestare, ...

Europee - Matteo Salvini invita i sovranisti a Milano : “Alle Elezioni con il simbolo della Lega” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini pensa a un evento con tutti i sovranisti europei a Milano, "per proporre una riforma dell'Unione. Il vicepremier leghista ha fatto sapere che alle elezioni Europee del 26 maggio si presenterà con il simbolo della Lega, "mentre alle politiche si vedrà".Continua a leggere

Come si stanno organizzando i partiti italiani per le Elezioni europee : I partiti scaldano i motori in vista delle europee, convocate esattamente tra due mesi, domenica 26 maggio per l'Italia. Tra ipotesi di alleanze, aperture, trasversalità, recuperi, formazioni di liste, primi nomi di candidati possibili. Ed è un quadro piuttosto in movimento e ancora in formazione, sia a sinistra sia a destra che al centro, tra spinte sovraniste e populiste di cui i giornali danno conto in ordine sparso. Pd e centrosinistra Sul ...

Elezioni europee - M5s pubblica la lista dei candidati : sono 2.600 - il 70% è laureato : Il Movimento 5 Stelle dà il via alle parlamentarie, il sistema di voto online per scegliere i candidati in vista delle Elezioni europee. Le liste di pretendenti sono state pubblicate e comprendono più di 2.600 nomi: "Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata".Continua a leggere

Elezioni europee - aumentano gli eurodeputati italiani : dove e come verranno eletti : Alle Elezioni europee di maggio l'Italia porterà nel Parlamento di Bruxelles 76 eurodeputati, tre in più dell'ultima tornata elettorale grazie alla Brexit e alla redistribuzione dei seggi. Ecco come sono suddivise le circoscrizioni in Italia e quanti deputati verranno eletti in ogni zona del nostro Paese.Continua a leggere

Nuovo simbolo Pd alle Elezioni europee 2019 : la lista “Siamo Europei” : Nuovo simbolo Pd alle elezioni europee 2019: la lista “Siamo Europei” Nuovo simbolo PD, una strada all’insegna dell’Europa e il consolidamento delle alleanze. Questi gli obiettivi del Partito Democratico, annunciati dal segretario Nicola Zingaretti in occasione della prima Direzione PD del Nuovo corso. Ormai sono alle spalle i risultati delle elezioni in Basilicata, con il PD che da un lato ne è uscito bene, dall’altro male. Un ...

Francesca Cipriani sulle Elezioni europee : “Se La Lega vince faccio lo strip in piazza Duomo” : Nessuno può mettere Francesca Cipriani in un angolo e la showgirl è pronta allo strip se La Lega arriverà al 40% alle prossime elezioni Europee

A proposito di Europa - sovranismi ed Elezioni europee : ... della 'iniziativa privata', della concorrenza di mercato come regolatore economico, dell'assoluta estraneità dello stato dall'economia, ma al contempo di una sua piena dipendenza alle esigenze dell'...

Sondaggi europee 2019 : ultimi dati partiti Italiani verso le Elezioni : Sondaggi europee 2019: ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni A un livello macroscopico, l’ultima settimana ha confermato il trend rilevato a partire dalle tornate regionali in Abruzzo e Sardegna sul fronte Sondaggi. D’altra parte, andando a osservare i dati con la lente d’ingrandimento è possibile notare delle interessanti novità relativamente alle intenzioni di voto. Sondaggi europee 2019: Pd sorpassa i 5 Stelle? Come si ...

Bruno Vespa - Lega e M5s sempre più distanti - dopo le Elezioni europee si tornerà al voto : "Il Movimento 5 stelle sta cambiando pelle", "Virginia Raggi a Roma (nove assessori cambiati in mille giorni, uomini chiave arrestati o indagati) e Chiara Appendino a Torino sono molto provate", rivela Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno. E in questo scenario "Luigi Di Maio è una persona div

Crozza-Berlusconi alle Elezioni europee : 'Pronto per tutte le 'circoncisioni'' : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico genovese veste i panni di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza italia, alle prese con improvvisi attacchi di sonno, si dice ...

Candidati Elezioni europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio 2019. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle ...

Brexit - il punto della situazione. Il dilemma Elezioni europee : Brexit, il punto della situazione. Il dilemma elezioni europee La premier britannica Theresa May continua la sua corsa a ostacoli sul sentiero accidentato della Brexit. L’inquilina di Downing Street nella giornata di giovedì ha cercato di prendere ulteriore tempo. Lo ha fatto chiedendo a Bruxelles un rinvio della deadline per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea al prossimo 30 giugno. La deadline era prevista finora ...

Soros e moglie finanziano +Europa 200mila € per le Elezioni europee : Fiume di denaro da George Soros e dalla moglie Tamiko Bolton a +Europa, il partito di Emma Bonino, Bruno Tabacci e Benedetto Della Vedona. La formazione politica filo-Bruxelles ha ricevuto quasi 200mila euro di finanziamenti dal finanziere Segui su affaritaliani.it