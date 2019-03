Elezioni comunali 2019 Fusignani | Pri | | a Lugo | Cervia e quasi ovunque avanti con il

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco in oltre tremila città : l'election day : Il 26 maggio italiani al voto per le Elezioni comunali in oltre 3.818 città d'Italia. Le Elezioni comunali ancor più poiché...

Elezioni comunali - l'election day per eleggere oltre tremila sindaci : Il 26 maggio italiani al voto per le Elezioni comunali in oltre 3.818 città d'Italia. Le Elezioni comunali ancor più poiché...

Elezioni comunali Quiliano - Isetta riscende in campo : "Ripartiamo da 10 anni fa - su alcune cose si è sopravvissuto" : 'Non ci piace il mondo che si è fermato 10 anni fa', con queste parole Fersini settimana scorsa ai nostri microfoni aveva lanciato una stoccata a Isetta sul suo doppio mandato dei primi anni 2000 e ...

Elezioni provinciali - si vota il 27 aprile : sindaci e consiglieri comunali alle urne - Sardiniapost.it : Si terranno il prossimo 27 aprile le Elezioni di secondo livello per rinnovare i presidenti delle Province e i Consigli provinciali . Il presidente uscente della Regione, Francesco Pigliaru , ha ...

Comunali Bari - il centrodestra compatto in vista delle Elezioni : 'Convention entro fine mese' : Le voci su una possibile 'maretta' nella coalizione dopo lo scontro per la presidenza dei Municipi sembrano acqua passata . È un centrodestra 'unito, compatto e determinato ad andare avanti per ...

Rinascimento Gioiese si astiene dalle prossime Elezioni comunali : ... piuttosto ci si dovrebbe chiedere perché svariate risorse eccellenti della nostra terra preferiscano non prendere parte alla competizione, individuando nell'azione politica esclusivamente una ...

Elezioni comunali 2019 : data - dove e quando si vota. Il calendario : Elezioni comunali 2019: data, dove e quando si vota. Il calendario data Elezioni amministrative 2019 e comuni Il 2018, sul fronte della politica, ha del tutto rimescolato le carte della politica italiana. Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018 e la conseguente nascita dell’asse M5S-Lega anche gli equilibri locali potrebbero subire un decisivo cambio di rotta. D’altra parte, nonostante l’alleanza a livello nazionale, le due forze di ...

Elezioni comunali 2019 : data - dove e quando si vota. Il calendario : Elezioni comunali 2019: data, dove e quando si vota. Il calendario data Elezioni amministrative 2019 e comuni Il 2018, sul fronte della politica, ha del tutto rimescolato le carte della politica italiana. Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018 e la conseguente nascita dell’asse M5S-Lega anche gli equilibri locali potrebbero subire un decisivo cambio di rotta. D’altra parte, nonostante l’alleanza a livello nazionale, le due forze di ...

Elezioni comunali 2019 : data - dove e quando si vota. Il calendario : Elezioni comunali 2019: data, dove e quando si vota. Il calendario data Elezioni amministrative 2019 e comuni Il 2018, sul fronte della politica, ha del tutto rimescolato le carte della politica italiana. Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018 e la conseguente nascita dell’asse M5S-Lega anche gli equilibri locali potrebbero subire un decisivo cambio di rotta. D’altra parte, nonostante l’alleanza a livello nazionale, le due forze di ...

Capua - ex sindaco arrestato per concorso esterno : nel suo studio presunto boss picchiò candidato a Elezioni comunali : concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Questa l’accusa contestata a Carmine Antropoli, ex sindaco di Capua (dal 2006 al 2016). Antropoli, chirurgo e direttore di Chirurgia Generale 3 all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri. I militari hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare anche a Francesco Zagaria, imprenditore di Casapesenna, per associazione di tipo mafioso, duplice ...