E’ questo il vero Verratti | il centrocampista prende l’Italia sulle spalle ed anche Sensi

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L’Italia vince e convince. Altro netto successo per la squadra di Roberto Mancini contro il Liechtenstein, 6-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, apre le marcaturecon un perfetto colpo di testa, poi in rete, Quaglierella con una doppietta su calcio di rigore, infine arrotondano il risultatoKean e Pavoletti, azzurri a punteggio pieno nel girone e che hanno iniziato al massimo l’avventura per le qualificazione ad Euro 2020. La partita contro la Finlandia aveva dato importanti indicazioni soprattutto la scoperta dell’attaccante Kean,il match di ieri è stato importante per il Ct Mancini in vista dei prossimi incontri. Non è giudicabile la difesa considerando l’inconsistenza degli attaccanti avversari ma a sorre è stato il centrocampo.Fabio Ferrari/LaPresse E’il, ...

