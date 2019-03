Dybala e Martinez | prove di intesa di gioco durante la partita Marocco - Argentina

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L'ha battuto ila Tangeri per 0-1. Ma questa non è una notizia. Il divario tra le due formazioni, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico è, a dir poco abissale. E ora come ora interessa poco le squadre di calcio europee. Quello che interessa, invece, è il rendimento dei vari argentini che militano nel campionato di Serie A. Primi fra tutti Pauloe Lautaro. Per i due fantasisti di Juventus ed Inter questaè stata un'occasione per testare la loro reciproca, non solo in vista della prossima Coppa America ma, come mette in evidenza la "Gazzetta dello Sport", anche in vista di un possibile e non lontano futuro con la maglia nerazzurra.Un'bisognosa di tempo Nellacontro il, la Joya gioca più arretrato rispetto a Lautaro, in un ruolo forse poco congeniale per lui. Probabilmente per questo ...

forumJuventus : [GdS] 'Per il dopo Messi, c'è Dybala. Il numero 10 bianconero e Lautaro Martinez per età, qualità e personalità, so… - RoyNemer : Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martinez and Angel Di Maria expected to start for Argentina. - facuderrigo : (4-2-3-1) Andrada Saravia; Otamendi; Kannemann; Tagliafico Paredes; Lo Celso Messi; Dybala; Pity Martinez Icardi D… -