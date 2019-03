Dumbo | torna l' elefantino volante Disney Tim Burton | Ecco perché mi

" Dumbo " - torna l'elefantino volante - Il trailer : Giovedì 28 marzo esce nelle sale cinematografiche italiane 'Dumbo', regia di Tim Burton,, remake con attori in carne e ossa dell'omonimo film d'animazione distribuito da Walt Disney Pictures nel 1941.

Dumbo torna a volare. Tim Burton : 'Quell'elefantino sono io. Puro e incompreso come gli artisti' : ROMA - Calzini colorati, camicia blu elettrico e occhialoni da sole scuri. Ecco Tim Burton a Roma, per presentare Dumbo, remake del capolavoro Disney del 1941 ma anche per ricevere, stasera, il David ...