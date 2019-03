«Dumbo» | Tim Burton stravolge il cartoon originale della Disney

Perché «Dumbo» di Tim Burton può deludere : Ci sono casi in cui non basta prendere un grande cineasta, rifare un cult dell’animazione per ottenere un bel film e, purtroppo, questo si è verificato con Dumbo di Tim Burton, in sala da giovedì 28 marzo. Il “nuovo” Dumbo è più che altro un "dum-boh Meglio prepararsi: alla fine della visione, rimane una forte perplessità nei confronti della pellicola e un interrogativo: perché Burton ha ...

Dumbo di Tim Burton/ Video : il classico Disney torna a far sognare tra oscuri segreti : Dumbo, il classico Disney che Tim Burton ha riportato al cinema, torna a far sognare e ad emozionare tra oscuri segreti dal 28 marzo.

Dumbo - La recensione del live-action Disney diretto da Tim Burton : Holt Farrier, Colin Farrell ,, un ex divo del circo, trova il suo mondo sconvolto al rientro dalla guerra. Max Medici, Danny DeVito ,, il proprietario di un circo, gli offre la possibilità di prendersi cura di Dumbo, un elefante appena nato le cui grosse orecchie ...

Tutti pazzi per Dumbo alla prima del film di Tim Burton a Roma : Tutti pazzi per Dumbo, a Roma è andata in scena l'anteprima italiana del film di Tim Burton, che ha riportato sul grande schermo con attori in carne e ossa la favola dell'elefantino con le orecchie troppo grandi. Il visionario regista presente alla prima ha sfilato sul red carpert, acclamato da fan e fotografi. La nuova avventura Disney in chiave live-action nelle sale italiane dal 28 marzo è basata sull'amatissimo classico d'animazione del ...

Elisa incontra Tim Burton a Roma per l’anteprima di Dumbo : “La realtà ha superato l’immaginazione” : Elisa incontra Tim Burton a Roma ed è subito anticipazione di quello che sarà Dumbo, al cinema a cominciare dal 28 marzo prossimo. L'artista di Monfalcone ha anche condiviso alcune immagini dell'incontro, contenute sui canali ufficiali di Walt Disney Studios che ha immortalato l'incontro. Già nelle settimane precedenti, Elisa aveva fatto sapere di essere stata scelta come voce italiana della colonna sonora del remake, intitolata Bimbo mio. ...

"Dumbo" - torna l'elefantino volante Disney. Tim Burton : "Ecco perché mi somiglia" : L'attesa è finita. Dumbo, uno dei cartoni della Disney più amati, arriva nelle sale italiane giovedì 28 marzo e si preannuncia una bomba. Non si tratta infatti di una versione restaurata dell'...

Dumbo - la lanterna magica di Tim Burton fa rivivere in chiave dark una favola senza tempo : “Mi ha fatto rivivere l’innocenza”. Anche i cattivi hanno un cuore. E ci voleva Tim Burton con il suo remake rigoglioso e rispettoso di Dumbo a farcelo sapere. Sempre con quello sguardo rivolto all’insù, anche se si tratta del villain di turno (il cattivo riccastro Vandever/Michael Keaton), verso l’elefantino volante dalle orecchie larghe ed enormi. favola senza tempo. Metafora ancora più evidente oggi dell’esclusione, ...

Tim Burton e il Dumbo che c'è in noi : Il regista Usa stasera premiato ai David, parla del nuovo film, versione con attori del classico d'animazione. "È un sogno raccontare la storia dell'elefantino. Diverso, strano, emarginato, ma che sa ...

Dumbo di Tim Burton - La recensione : Dopo i live action de La Bella e la Bestia, Il Libro della giungla e il più recente Lo Schiaccianoci e i quattro Regni la Disney punta ancora su questa carta vincente, stavolta riavvolgendo il nastro fino agli anni ‘40 e facendo uscire dal cilindro DUMBO, affidandone la regia a Tim Burton, colui che ci ha incantati con magiche storie quali Edward mani di forbice, La Sposa Cadavere e Big Fish.

Dumbo - la recensione : perché vedere - o evitare - il film di Tim Burton : Sono proprio i figli di Holt, in particolare Milly con la sua passione per la scienza, a scoprire che l'elefantino tanto vessato, e separato pure dalla madre, può volare. Con, o senza, una semplice ...

Dumbo torna a volare. Tim Burton : 'Quell'elefantino sono io. Puro e incompreso come gli artisti' : ROMA - Calzini colorati, camicia blu elettrico e occhialoni da sole scuri. Ecco Tim Burton a Roma, per presentare Dumbo, remake del capolavoro Disney del 1941 ma anche per ricevere, stasera, il David ...

Tim Burton : “A Fellini devo tutto. Il mio Dumbo? Un diverso - un emarginato strano e incompreso che alla fine ce la fa" : Da Gotham a Sleeping Hollow, dalla Fabbrica di Cioccolato a Fleet Street, da HalloweenTown alla Casa Bianca: Tim Burton ama da sempre stupire il suo pubblico di affezionati come ricordare che tutti possiamo a nostro modo volare, sognare e avere una famiglia. Basta volerlo. Lo fa anche nella nuova versione live action di "Dumbo" basata sull'amatissimo classico animato uscito nel 1941 e per l'uscita italiana – prevista il 28 marzo prossimo ...

Il nuovo 'Dumbo' domani al cinema. Tim Burton : "L'elefantino sono io" : Come mai ha scelto un cognome italiano, Medici, per il proprietario del piccolo circo? "Perché nel mondo circense in America c'era una forte presenza di italiani. Io poi sono cresciuto a Burbank dove ...

Tim Burton : «Il mio Dumbo un inno alla diversità» : È contro l'utilizzo degli animali negli spettacoli? Pur avendo fatto un film sul circo devo dire che non l'ho mai amato, fin da piccolo i clown mi facevano terrore e non mi piaceva vedere gli animali ...