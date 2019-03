Driedaagse Brugge-De Panne femminile 2019 | altra battaglia tra le velociste | Marta

Driedaagse Brugge-De Panne 2019 : Elia Viviani a caccia del bis nella scontata volata in terra belga : Siamo giunti alla 43ma edizione, la seconda però con la denominazione Driedaagse Brugge-De Panne: uno dei più noti antipasti di Giro delle Fiandre, denominato prima come Tre Giorni di La Panne, ora si è trasformato in una corsa di un giorno entrata a far parte anche del circuito World Tour. 200 chilometri da percorrere da Brugge e De Panne, sei tratti in pavé, quattro muri, ma tutte difficoltà molto lontane dal traguardo (ultimi settanta ...