Draghi | se il quadro peggiorasse la Bce risponderà prontamente

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Nuovi segnali "accomodanti" sulla politica monetaria dal presidente della Bce Mario, dopo le correzioni di rotta operate in questa direzione a inizio mese dall'istituzione. I rischi sulle prospettive economiche restano orientati al ribasso "sono aumentati e l'incertezza resta alta". In questonell'area euro "resta necessaria una politica monetaria accomodante" e al tempo stesso serve "prontezza nel rispondere a rischi futuri, ove le prospettive di medio termine dovessero continuare e deteriorarsi significativamente", ha affermato intervenendo alla conferenza "The ECB and Its Watchers". "In questo caso - ha avvertito- la Bce adotterà tutte le misure che saranno necessarie e proporzionate a raggiungere i suoi obiettivi" di stabilità dei prezzi. E "non ci mancano gli strumenti per svolgere i nostri compiti", ha sottolineato.Dopo i rallentamenti dell'economia già ...

