Dopo 5 anni il saviglianese Mattia Miraglio conclude il suo giro del mondo | Stay

Tutta la verità sul centrodestra 25 anni Dopo : Il centrodestra è una categoria politica morta'. Sarà, ma visto che l'autosufficienza è improbabile, non è che l'altra opzione sia più favorevole. 'Se facesse un'alleanza con Di Maio spiega la ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - Dopo 3 anni arriva la radiazione : Bollo auto 2018: evasione pagamento, dopo 3 anni arriva la radiazioneevasione Bollo auto e radiazione: come funzionaIl pagamento del Bollo auto è stato evaso per 3 anni consecutivi? La conseguenza diretta è la radiazione del veicolo dal PRA (Pubblico Registro automobilistico). In diversi articoli su questo sito abbiamo infatti affermato che qualora non venga notificato il mancato pagamento del Bollo auto, questa tassa (di proprietà) cade in ...

Volley - APOTEOSI TRENTO : i dolomitici vincono la CEV Cup! Che battaglia col Galatasaray - Italia in trionfo Dopo 8 anni : La festa può partire all’ombra del Monte Bondone, il tabù è stato sfatato dopo due assalti andati a vuoto: TRENTO ha vinto la CEV Cup 2019 di Volley maschile, il secondo trofeo continentale per importanza, quello che i dolomitici non erano mai riusciti a conquistare nella loro storia (in bacheca figurano però tre Champions League). L’Italia non si imponeva in questa competizione addirittura dal 2011 quando trionfò la mitica Sisley ...

Euro - Dopo 20 anni di errori potrà sopravvivere? : Il Premio Nobel per l'Economia per ora è stato contraddetto. Ma dopo decine di anni di errori commessi dai governi Europei, l'Euro lotta per la sua sopravvivenza. Embed from Getty Images Ricevi ...

Torna Dopo 42 anni il Giro di Sicilia - quattro tappe per 708 km : Il grande ciclismo professionistico Torna in Sicilia. Dal 3 al 6 aprile, dopo 42 anni, si correrà il Giro di Sicilia-Open Fiber, quattro tappe per un totale di 708 chilometri, con partenza da Catania il 3 aprile e arrivo in cima all'Etna il 6. dopo il via i corridori taglieranno il traguardo di Milazzo, arrivo della prima tappa, in provincia di Messina; la seconda frazione portera' la carovana da Capo d'Orlando a Palermo; la terza da ...

Calcioscommesse - assolto Paoloni Dopo 8 anni : 'Il fatto non sussiste' : Marco Paoloni è innocente. L'ex portiere della Cremonese , tirato in ballo dall'episodio che diede il via nel 2011 all'inchiesta sul Calcioscommesse, è stato assolto 'perché il fatto non sussiste'. ...

Bari - a 5 anni lesioni a stomaco ed esofago Dopo aver bevuto un succo in un locale : Come sia potuto accadere, non è affatto chiaro: per questo l'episodio è ora oggetto di indagini da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Bari coordinati dalla locale Procura. Non è in pericolo di vita, ma, da sabato scorso, resta ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII del capoluogo pugliese, un bambino di cinque anni. Ha riportato seri danni e lesioni all'esofago e allo stomaco dopo che lo scorso ...

Dopo 40 anni torna il Giro di Sicilia : quattro tappe per 708 chilometri : ... fortifica all'esterno l'immagine di una Sicilia che finalmente sta cominciando a riproporsi all'attenzione generale in ogni settore, compreso quello dello sport agonistico'.

Snowboard – Roland Fischnaller campione italiano dello slalom parallelo Dopo 17 anni : Infinito Roland Fischnaller: torna campione italiano dello slalom parallelo. Prima volta per Aline Moroder, Moioli debutta con il sesto posto La prima volta in cui Roland Fischnaller si laureò campione d’italia dello slalom parallelo di Snowboard era il 2002. A distanza di 17 anni il suo nome è ancora lì in alto, accanto al numero 1 che indica la posizione nell’ordine d’arrivo. L’altoatesino, che già ...

Il Giro di Sicilia torna Dopo 42 anni : niente tappe ad Agrigento e Trapani : Questo flusso crea sviluppo al turismo e diventa un volano per l'economia del territorio che le ospita ". Elisabetta Ripa , Amministratore Delegato di Open Fiber , main sponsor dell'evento, ha ...

Mostro di Firenze : nuove scoperte 34 anni Dopo e la cronistoria del più grande mistero italiano : dopo la riapertura del caso nel 2017, arrivano ora novità sul Mostro di Firenze. Si tratta di uno dei più grandi misteri italiani con otto duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 nella zona di Firenze, e che ha portato a condanne, assoluzioni e inchieste ancora in corso come nel caso di Giampiero Vigilanti. Ad oggi il responsabile o i responsabili dei delitti non sono stati trovati. I nomi di questo grande caso sono ben noti come i ...

Dopo 4 anni di silenzio - Madonna esce col nuovo singolo : Finalmente Dopo quattro anni di black out, interrotti ogni tanto da qualche sua eclatante apparizione a sorpesa a party, feste e premiere, il grande ritorno di Madonna sulle scene è imminente. L'...

Giro di sicilia Dopo 42 anni : da Catania a Milazzo e da Caltanissetta a Ragusa : Quattro tappe per 708 chilometri complessivi. Ritorna dopo 42 anni il Giro di sicilia di ciclismo organizzato da 'La Gazzetta dello Sport.

Alanis Morissette è incinta a 44 anni e incide nuova musica - Dopo il terzo figlio arriva un album di inediti? : Alanis Morissette è incinta a 44 anni e mostra orgogliosa in una foto il suo pancione, ma anche il microfono dal quale non intende separarsi: la popstar icona degli anni Novanta sta infatti lavorando ad un nuovo progetto musicale (non è chiaro se un singolo o un vero e proprio disco), mentre porta avanti la sua terza gravidanza. La cantante ha annunciato su Instagram di essere alle prese con "qualcosa di nuovo": un messaggio dalla doppia ...