Disponibili data di pubblicazione e nuovo trailer di gameplay per Wolfenstein | Youngblood

(Di mercoledì 27 marzo 2019) MachineGames ed Arkane Studios, pubblicheranno, il primo gioco cooperativo moderno della serie, il 26 luglio 2019 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.ti catapulterà (insieme a un amico!) nella Parigi degli anni '80 per affrontare la macchina da guerra del Reich nei panni di una delle due figlie gemelle di B.J. Blazkowicz: Jess e Soph. Terrorizza gli impettiti oppressori insieme a un amico, oppure alleati con un compagno gestito dell'IA per annientare i nazisti mentre segui le tracce di tuo padre, scomparso nel nulla.Similmente ai lupi, che cacciano in branco, il Buddy Pass della Deluxe Edition diti permetterà di giocare con un amico, anche se questo non possiede una copia del gioco. Potrai fornire l'esclusivo Buddy Pass incluso nella Deluxe Edition a un amico per volta, permettendogli di scaricare e giocare ...

