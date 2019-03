Di Maio prova a convincere gli investitori | l' Italia va all' attacco

Cicciolina : “Di Maio? Prima vendeva le bibite e ora insulta me. Alla Prova del Cuoco vado io al posto della Edoardi… Come si chiama?” : L’ultima trovata di Ilona Staller? Un tour nelle pizzerie di tutta Italia. “Aggiungi un posto a tavola con Cicciolina”, si chiama l’iniziativa, decisamente bizzarra per l’ex attrice a luci rosse. “A cena con Cicciolina: mi dica lei se non è divertente. Non è geniale?”, si compiace Ilona con ilfattoquotidiano.it. “Le ospitate nelle discoteche le ho sempre fatte, quelle nelle pizzerie mi mancavano. E’ un’occasione per ...

Cina - Di Maio prova a placare gli Usa : Sabato scorso il consigliere del presidente Trump, Garrett Marquis, ha twittato che 'l'Italia è una grande economia globale e una importante destinazione di investimenti; non è necessario che il ...

Tav - Luigi Di Maio si copre di ridicolo : "Mi pare che..." - come prova a far fessi i leghisti : "La situazione si sta risolvendo positivamente". Luigi Di Maio esulta su Facebook sulla Tav, omettendo una piccola questione: la decisione di rinviare i bandi di gara dell'alta velocità Torino Lione, il cui via era previsto per lunedì, suona più come una mossa per guadagnare tempo che per districare

Decretone approvato in Senato - la gioia di Di Maio : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti Fonte: VISTA Agenzia Televisiva Parlamentare / Alexander Jakhnagiev

Salvini alla prova del voto M5s : 'Di Maio mi ha detto 'Matteo stai tranquillo'' : Roma, 18 feb., askanews, - 'Per me il governo non rischia, a prescindere da come vada'. In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini si mostra convinto della tenuta del ...

Crisi Italia-Francia - Di Maio e Conte provano a minimizzare : “Rapporto non è in discussione” : Il governo italiano tenta di minimizzare la portata dello scontro tra Roma e Parigi dopo la decisione francese di richiamare il suo ambasciatore. Per Conte i rapporti non sono in discussione, mentre per Di Maio il popolo francese "è nostro amico e alleato". Anche Salvini si dice pronto a un incontro con l'esecutivo francese. Linea più dura solo da parte di Alessandro Di Battista.Continua a leggere

Antonio Socci - il test che umilia Di Maio e Di Battista : la prova - sono analfabeti : Ma davvero i (cosiddetti) populisti grillini e le (cosiddette) élite ora si contrappongono sulla "sgrammatica"? In effetti gli esponenti del M5S fanno spesso a pugni con la lingua italiana, come dimostra un recente intervento alla Camera della deputata grillina Teresa Manzo C' è poi la guerra del c

Ciclismo : Mikel Landa si è fratturato la clavicola destra nella prima prova del Challenge Maiorca : Sono conseguenze piuttosto serie, quelle della caduta di Mikel Landa nel Trofeo Ses Salines, prima prova del Challenge Maiorca. Il basco della Movistar, rimasto coinvolto in un gigantesco groviglio a 15 km dall’arrivo, si è fratturato la clavicola destra. Il corridore, che non è riuscito a terminare la gara di ieri, è stato subito trasportato in ospedale, dove gli esami del caso hanno riscontrato la rottura che lo costringerà a uno stop ...