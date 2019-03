Di Maio | ok Salvini a cittadinanza Rami? Ho strumenti persuasione

Cittadinanza : è stato Di Maio a convincere Salvini ad abbandonare la linea rigida. Prove di intesa tra i due dopo le ruggini : Dal Pd arrivano le parole di Zingaretti, alla sua prima direzione: Puntiamo ai delusi di lega e cinquestelle, e a una rete di alleanze'.

Renato Mannheimer : "Via all'esodo dei grillini verso la Lega di Matteo Salvini. Luigi Di Maio addio" : Cambiano di nuovo i rapporti di forza tra Movimento 5 stelle e Lega. Le elezioni in Basilicata dimostrano che i grillini stanno crollando mentre Matteo Salvini continua a crescere. "In realtà", spiega Renato Mannheimer su Il Giornale, "c'è una sorta di filo rosso che Lega gran parte dei risultati el

Ramy - Matteo Salvini a sorpresa : "Sì alla cittadinanza - è come mio figlio". Di Maio sciacallo : "Lieto che..." : "La cittadinanza a Ramy? Sì e un po' come fosse mio figlio, poi devo far rispettare le leggi ma in atti di particolare impegno civile le cose si possono fare, se ci sono cavilli da superare lo faccio". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso della registrazione della puntata del Maur

