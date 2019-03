Di Maio a New York | “Non sono qui per rassicurare sulla Cina Sosteniamo accordo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “Questa missione era già stata prevista e rimandata per lo shutdown.contento che capiti in questa settimana perché avrò modo di spiegare al nostro alleato, gli Stati Uniti, che siamo alleati e vogliamo restare nella Nato e siamo partner commerciali. Lo afferma il vicepremier, Luigi Diqui perma per portare avanti ancora di più le relazioni politiche e commerciali” dice rispondendo a chi gli chiedeva se la missione americana, appena iniziata, fosse pergli Usa dopo l’Via della Seta.“Come governo – ha continuato Di– siamo sostenitori dell’intesa che si sta provando a portare avanti fra Europa e Stati Uniti, fra” Jean-Claude Junker e Donald Trump “per i nuovi accordi commerciali: “crediamo che sia una buona opportunità per far ripartire il comparto automotive in Europa e in Italia, e questo ci ...

