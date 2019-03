Decretone | Santanché | “Questo provvedimento è una supercazzola alla Di Maio Per dare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “Questoè unaDi. Perlavoro bisogna aiutare le imprese, diminuire tasse, cuneo fiscale e burocrazia. Pensare che ci sono delinquenti e persone condannate non è accettabile. Non si può far tutto in cambio di voti. Diciamo siflat tax ma in termine incrementale”. Così Daniela Santanchè dopo il flash mob di Fratelli D’Italia al Senato. Il partito voterà “no” alL'articolo: “Questoè unaDi. Perlavoro si aiutino le imprese” proviene da Il Fatto Quotidiano.