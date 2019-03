Decretone | ok del Senato con 150 sì | il provvedimento è legge

C'è l'ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Via libera del Senato al Decretone su reddito e quota 100 - è legge : Via libera definitivo dall'Aula del Senato al decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza . Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di ...

Decretone - via libera del Senato con 150 sì : reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

C’è l’ok del Senato - il Decretone è legge : via libera definitivo a quota cento e reddito di cittadinanza : Via libera definitivo dall’Aula del Senato al Decretone che contiene quota cento e reddito di cittadinanza. Il provvedimento, che ha incassato 150 sì, 107 no e 7 astenuti, dopo la terza lettura di palazzo Madama, è legge. ...

Decretone - via libera del Senato. Il testo è legge : MILANO - Il Decretone è legge. Il provvedimento che include Quota 100 e Reddito di cittadinanza ha ricevuto il via libera definitivo dall'Aula del Senato, incassando 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Hanno ...

Decretone - flash mob FdI : no a reddito di delinquenza : I 5 stelle, sul piano delle proposte di politica economica, dettano la linea alla Lega". 27 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Slitta l'esame del Decretone al Senato : Slitta a domani l'esame del decretone in Aula al Senato. Lo si apprende al termine della riunione della capigruppo di palazzo Madama. Alle 12 si voteranno le pregiudiziali, poi stop dell'Aula per dare ...

Decretone : si attende il passaggio del testo al Senato - sindacati pronti a mobilitazione : Dopo il via libera definitivo dalla Camera, il cosiddetto Decretone sul meccanismo della Quota 100 e sul reddito di cittadinanza dovrà passare al Senato per la terza lettura prima di essere convertito in legge. Entro il 29 marzo, infatti, il testo dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si attende la terza lettura al Senato Con 291 voti a favore, 141 contrari e 14 astenuti, il Decretone ha terminato il suo iter parlamentare alla ...

Non solo reddito di cittadinanza e quota 100 : tutte le novità del 'Decretone' : Il provvedimento approvato alla Camera attende soltanto il via libera del Senato. Oltre alle due misure cardine del...

Reddito e quota 100 - le novità del Decretone : Non solo Reddito di cittadinanza e quota 100 ma anche gioco, Inps, assunzioni nella pa, riscatto della laurea e dei contributi. Il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di Reddito di ...

Decretone : via libera della Camera con 291 sì. Ecco cosa prevede : Via libera dell'Aula della Camera al Decretone. I voti a favore sono 291, i voti contrari 141, gli astenuti 14. Il provvedimento, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, torna ora al Senato per la terza ed ultima lettura. Tra le novità introdotte nel restyling parlamentare, l'offerta minima di lavoro da 858 euro per chi richiede il reddito di cittadinanza, il sostegno extra per le famiglie numerose con disabili, la ...

Decretone : via libera della Camera - testo torna al Senato : Via libera della Camera al Decretone con le misure su Quota 100 e reddito di cittadinanza . I voti a favore sono stati 291, i contrari 141, gli astenuti 14. Il testo passa così in seconda lettura e ...

Decretone : ripreso esame odg - atteso via libera della Camera : E' ripreso in Aula alla Camera l'esame degli ordini del giorno al Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 . Sempre in mattinata si procederà al voto sul testo, dopo l'ok alla ...

Decretone - ok della Camera con 323 sì : L'Aula della Camera ha approvato la fiducia al Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. I sì sono stati 323, i no 247 e 4 astenuti. Ora si passa agli...