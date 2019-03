Dead or Alive 6 World Championship è la prima competizione globale eSports

Team Ninja lancia il Dead or Alive 6 World Championship : KOEI TECMO Europe e Team Ninja sono felici di annunciare il Dead OR Alive 6 World Championship, una competizione globale di eSports che si terrà in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. La competizione si concluderà con i migliori giocatori di ogni regione che si sfideranno in diretta alle Finali in Giappone con l’equivalente di 10 milioni di yen (JPY) in denaro e premi in palio. La serie mondiale di tornei avrà inizio ...

Dead or Alive 6 : Disponibile il Free to Play : Come accaduto con il precedente capitolo, anche Dead or Alive 6 vanta della sua versione Free to Play, già Disponibile su PS4, Xbox One e PC. Dead or Alive 6: Disponibile il Free to Play Come ogni Free to Play, anche Dead or Alive 6 è scaricabile e giocabile gratuitamente ma supportato da contenuti a pagamento. I lottatori attualmente disponibili sono Kasumi, Hitomi, Diego e Bass, potranno essere selezionati fino a quando non ...

Dead or Alive 6 – Recensione : Inutile negare che, fra gli elementi che da sempre hanno caratterizzato la serie, ve ne sia uno difficile da dimenticare. Parliamo della forte sensualità conferita ai personaggi di sesso femminile, tanto da ammaliare i giocatori proprio per le loro bellissime e sinuose forme. Anche in Dead or Alive 6, sviluppato dal Team Ninja, sarà presente la bellezza provocatoria di questi corpi dalla “fisica” piuttosto naturale, ma noteremo un piccolo cambio ...

Dead or Alive 6 : Recensione e Gameplay Trailer : Dopo Bandai Namco con Soul Calibur VI e l’imminente arrivo di Mortal Kombat 11, anche Koei Tecmo torna con un nuovo capitolo del suo celebre picchiaduro, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Dead or Alive 6. Dead or Alive 6 Recensione Dead or Alive 6 prosegue gli eventi del predecessore, un nuovo torneo DOA è alle porte e numerosi lottatori provenienti da ogni parte del mondo, si accingono a partecipare ...

Dead or Alive 6 - recensione : Nel sottobosco dell'universo picchiaduro esiste una saga che, nel bene e nel male, torna spesso e volentieri a fare capolino nei trend della community, ma è piuttosto raro che si ritrovi al centro dell'attenzione per i motivi sperati. Quando si parla di Dead or Alive, infatti, spesso ci si trova a discutere di polemiche relative al fan service estremo o alla fisica dei seni delle protagoniste, relegando le meccaniche di gioco e il meta-game a ...

Il Season Pass di Dead or Alive 6 costa la bellezza di 93 dollari ma potrebbe non includere tutti i DLC : Oggigiorno i Pass Stagionali sono diventati una prassi consolidata in quasi tutti i videogiochi, per cui anche in questo caso, per Dead or Alive 6, viene proposto un Season Pass, riporta Shacknews.Come possiamo vedere però, il Pass Stagionale in questione è proposto al "modico" prezzo di 93 dollari, ben oltre 30 dollari in più rispetto al prezzo pieno del gioco base, e oltre a tutto questo potrebbe anche non includere tutti i DLC pianificati per ...

Dead or Alive 6 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e PC : KOEI TECMO Europe e Team NINJA annunciano che Dead or Alive 6 è ora disponibile. I giocatori sono nuovamente invitati ad immergersi nel mondo di DOATEC per competere contro alcuni dei combattenti più brutali e belli mai creati. "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro e dello sforzo di Team NINJA per la creazione di questo gioco", ha affermato Yohei Shimbori, Producer e Director di Dead or Alive 6. "Come fan dei fighting game, spero ...

Dead or Alive 6 : Requisiti Minimi e Consigliati : Il lancio di Dead or Alive 6 si avvicina, per tale occasione Koei Tecmo ha svelato i Requisiti PC Minimi e Consigliati che vi riportiamo di seguito. Dead or Alive 6: I Requisiti Minimi Sistema operativo: Windows 10 (64bit) Processore: Intel Core i5-4690 o superiore Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 770 DirectX: Versione 11 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 50 ...

Dead OR ALIVE 6 DELUXE DEMO : Modalità - Roster e Download Xbox One e PS4 : Come anticipato giorni fa, Tecmo ha reso finalmente disponibile la DELUXE DEMO di DEAD or ALIVE 6 su Xbox One e PS4, riservata a tutti gli abbonati al servizio Xbox Live o Playstation Plus, giocabile fino al 24 Febbraio. DEAD or ALIVE 6 DELUXE DEMO: Modalità e Roster La DELUXE DEMO vi permetterà di giocare per 2 giorni le seguenti modalità: Storia Allenamento Tutorial Sfide Combo Allenamento libero Allenamento per ...

Ricchi contenuti per la demo di Dead or Alive 6 - come scaricarla gratis su PS4 e Xbox One : Appassionati di picchiaduro, unitevi e tenetevi pronti a combattere! La demo di Dead or Alive 6 è infatti finalmente disponibile per il download gratuito su PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di una versione di prova dell'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga beat 'em up giapponese. Versione di prova che gli stessi sviluppatori di Team Ninja e il publisher Koei Tecmo definisco una "demo deluxe". Questo perché presenta in effetti ...

Ragazze che si sculacciano e pose provocanti : la diretta dedicata a Dead or Alive 6 interrotta da Evo Japan : Situazione controversa quella che ha caratterizzato una diretta occidentale legata a Evo Japan che ha avuto per protagonista Dead or Alive 6 e delle situazioni che a quanto pare sono state bollate come eccessive e troppo "spinte".La diretta del gioco è stata caratterizzata principalmente da due momenti che hanno fatto discutere. Nel primo il producer e director, Yohei Shimbori, ha deciso di fermare un incontro per mostrare pose di certo non ...

Dead or Alive 6 : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 in italiano : Come sempre vogliamo condividere con voi gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 di Dead or Alive 6 in Anteprima tradotti da noi in italiano, buona lettura! Dead or Alive 6: Trofei e Obiettivi Di seguito la lista completa di Trofei e Obiettivi di Dead or Alive 6: Sblocca tutti i Trofei / gli Obiettivi Affronta il primo combattimento (escluso l’allenamento e il giocatore contro giocatore) Cambia il tuo lottatore ...