Dead Cells | pubblicato il trailer animato dedicato al DLC Rise of the Giant

Dead Cells : il DLC gratuito Rise of the Giant ha una data di uscita : Dead Cells sta ottenendo alcuni contenuti gratuiti questo mese: il DLC Rise of the Giant vi permetterà di continuare la vostra battaglia in una nuova location, chiamata Cavern, a cui potrete accedere solo dopo aver finito il gioco. Dentro troverete nuovi nemici, un altro boss e molto altro.Come riporta PCGamer, la nuova location presenterà vasche di lava, mentre dieci nuovi tipi di nemici saranno in attesa di voi per affrontarvi. Tuttavia, non ...

Dead Cells : l'enorme DLC Rise of the Giant protagonista di un nuovo video : Il superbo action platform Dead Cells è pronto per ricevere nuovi contenuti a breve e lo sviluppatore Motion Twin ha offerto un assaggio di quello che dobbiamo aspettarci in un video, riporta Eurogamer.net.Conosciuto come Rise of the Giant, il nuovo DLC è già disponibile per i giocatori PC, anche se in forma beta. Tuttavia, il video offre a quei giocatori che non vogliono o non possono unirsi alla beta, uno sguardo alla nuova area finale di Dead ...