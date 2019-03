David di Donatello 2019 su Rai1 | Benigni premia Tim Burton Nomination e ospiti

Elena Sofia Ricci vince il David di Donatello 2019 : "Lo dedico alle mie figlie" : salita sul palco per ritirare il David di Donatello come miglior attrice del 2018 ed Elena Sofia Ricci ha dedicato questo premio alle sue figlie. Grazie al ruolo di Veronica Lario nel film Loro di ...

David di Donatello 2019 : tutti i vincitori : David di Donatello 2019 - vincitori Trionfo per Dogman ai David di Donatello 2019. Il film diretto da Matteo Garrone ha fatto incetta di statuette, ben nove, tra cui quelle per miglior film, migliore regia, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista. Durante lo show condotto da Carlo Conti - serata istituzionale e senza momenti particolarmente elettrizzanti – Elena Sofia Ricci è stata premiata come miglior attrice protagonista ...

Roberto Benigni umiliato ai David di Donatello : entra in studio - non si alza nessuno : Durante la cerimonia del David di Donatello che si è tenuta mercoledì sera, Carlo Conti ha accolto sul palco Roberto Benigni. Accoglienza freddissima. nessuno tra il pubblico si è alzato in piedi. Ecco perché il presentatore, con un gesto rapido e istintivo, ha chiesto la standing ovation per l'atto

Ascolti TV | Mercoledì 27 marzo 2019. David di Donatello 15% - Non è la D’Urso 13.2% - The Good Doctor 11.4% : David di Donatello: Tim Burton e Carlo Conti Nella serata di ieri, Mercoledì 27 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.29 alle 0.10 – la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti, ha conquistato 2.975.000 spettatori pari al 15% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.04 – la terza puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.140.000 ...

Da Carolina Crescentini ad Andrea Delogu e Serena Rossi - ma non solo - : sul red carpet dei David di Donatello sfila l'amore : Red carpet da sogno per i David di Donatello. Sul tappeto rosso degli Oscar italiani' sfila il gotha del nostro cinema, con qualche star internazionale infiltrata. E se gli abiti sono davvero ...

David Donatello - premiata anche Uma Thurman : Elena Sofia Ricci miglior attrice in Loro, il film dove interpreta la moglie di Berlusconi di Paolo Sorrentino. Alessandro Borghi miglior attore in Sulla mia pelle, il film su Cucchi di Alessio ...

VINCITORI David DI DONATELLO 2019/ Alessandro Borghi - il discorso fa impazzire il web : Premi e pronostico DAVID di DONATELLO 2019: Elena Sofia Ricci miglior attrice protagonista, Alessandro Borghi miglior attore protagonista. Premi e VINCITORI

David di Donatello 2019 - Borghi migliore attore : "Questo premio va a Stefano Cucchi e all'importanza di restare umani" : "Questo premio è di Stefano Cucchi", queste le parole pronunciate sul palco dei David di Donatello 2019 da Alessandro Borghi dopo aver conquistato il premio come miglior attore protagonista. L'interprete ha aggiunto: "Grazie a Cremonini per la tua amicizia, a Jasmine (Trinca, che ha interpretato il ruolo di Ilaria Cucchi, ndr) per quanto sei meravigliosa, la famiglia Cucchi per esservi fidati di me. Grazie davvero alle persone che mi ...

David di Donatello 2019 vince Dogman - premiati Alessandro Borghi e Elena Sofia Ricci : David di Donatello tra Tim Burton, Roberto Benigni e Uma Thurman vince Dogman Trasmessi in diretta su Rai 1 condotti da Carlo Conti, sono stati assegnati i David di Donatello i premi per il cinema italiano. Dogman conquista più statuette tra cui il miglior film e la regia, Alessandro Borghi è il miglior attore per il ruolo di Cucchi in Sulla Mia Pelle, Elena Sofia Ricci è la miglior attrice per l’interpretazione di Veronica Lario in Loro ...

David di Donatello - ‘Dogman’ pigliatutto : il film di Garrone premiato con 9 statuette : La pellicola ispirata alle cronache sul 'canaro' della Magliana si è aggiudicata ben nove statuette su quindici candidature...

Le foto e i premi dei David di Donatello : Il film della serata è stato "Dogman", il miglior attore Alessandro Borghi e la migliore attrice Elena Sofia Ricci

Alessandro Borghi dedica il David di Donatello 2019 a Stefano Cucchi : “Questo premio è suo” : ‘Dogman’ di Matteo Garrone ha vinto il David di Donatello 2019 per il miglior film. Miglior attore protagonista Alessandro Borghi per il film “Sulla mia pelle”. Consegnato da Uma Thurman, Alessandro Borghi ritira il premio e ringrazia la sua collega Jasmine Trinca, il regista Alessio Cremonini e poi la famiglia Cucchi e lo stesso Stefano, a cui dedica idealmente il premio. “Grazie alla famiglia Cucchi, per essersi fidati ...

Un David di Donatello in bianco - rosso e nero : Kasia SmutniakJasmine TrincaAlba RohrwacherIsabella FerrariStefania Rocca in ValentinoCarolina CrescentiniDonatella FinocchiaroGeppi Cucciari in Antonio MarrasPina TurcoSabrina ImpacciatoreAnna FogliettaMarianna Fontana in GucciElena CucciMelissa Greta MarchettoAndrea DeloguSerena RossiNiente colpi di scena. E niente colpi di testa. Un red carpet elegante, classico, rassicurante quasi, quello della 64esima edizione dei Premi David di Donatello. ...

David di Donatello : Borghi dedica il suo a Stefano Cucchi - tutti i premi : 'Questo premio è di Stefano Cucchi'. Lo ha detto sul palco dei David di Donatello Alessandro Borghi dopo aver conquistato il premio come miglior attore. 'Grazie a Cremonini per la tua amicizia, a ...