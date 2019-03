Danilo Toninelli - l'ultimo disastro del ministro "re degli incapaci" : come ci fa invadere : Una settimana fa tredici migranti di nazionalità algerina, fra i quali una donna e un minorenne, sono arrivati davanti alle coste sud-occidentali della Sardegna su due distinte barche intercettate da un elicottero e da un guardacoste vicino all' isola della Vacca e a quella del Toro. Tutti sono stat

Che tempo che fa - Danilo Toninelli umiliato da Luciana Littizetto : 'Cosa voglio fare con lui' : Umiliazione continua, e meritata, per Danilo Toninelli , l'improbabile ministro grillino delle Infrastrutture e campionissimo di gaffe. Ora, Toninelli, è finito nel mirino di Luciana Littizzetto nel ...

Che tempo che fa - Danilo Toninelli umiliato da Luciana Littizetto : "Cosa voglio fare con lui" : Umiliazione continua, e meritata, per Danilo Toninelli, l'improbabile ministro grillino delle Infrastrutture e campionissimo di gaffe. Ora, Toninelli, è finito nel mirino di Luciana Littizzetto nel corso del consueto monologo della comica torinese a Che tempo che fa, il programma della domenica sera

Danilo Toninelli - sfiducia respinta ma Lega e Matteo Salvini lo scaricano : foto clamorosa : Dileggiato, deriso e insultato in aula. Ma salvo. Danilo Toninelli non perde il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al Senato non passa la mozione di sfiducia, grazie a a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti. La mozione di sfiducia era stata presentata dal Pd, a prima firma

Il senato ha votato contro la sfiducia a Danilo Toninelli : Respinte le due mozioni presentate da Marcucci, Pd, e Bernini, Forza Italia, che accusavano il ministro di essere 'inadeguato'

Il Senato non ha sfiduciato il ministro Danilo Toninelli : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli presenzia alla seduta del Senato durante la quale si votano le mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Danilo Toninelli non dovrà dimettersi. Il Senato, che mercoledì 20 marzo ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ha salvato anche lui: Palazzo Madama ha respinto le due mozioni di sfiducia depositate nei suoi confronti dal ...

Il Senato ha votato contro la sfiducia a Danilo Toninelli : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli presenzia alla seduta del Senato durante la quale si votano le mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Danilo Toninelli non dovrà dimettersi. Il Senato, che mercoledì 20 marzo ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ha salvato anche lui: Palazzo Madama ha respinto le due mozioni di sfiducia depositate nei suoi confronti dal ...

Danilo Toninelli : "Le targhe delle auto saranno portabili a breve" : Tra qualche tempo chi cambierà l'auto potrà conservare la targa della macchina precedente e appor sulla nuova. Lo ha annunciato il ministro Danilo Toninelli nel suo intervento al Senato: "Preferisco chiudere dando la notizia di una importantissima misura che porterà a breve un risparmio in termini di tempo e denaro per tutti i cittadini: ossia la portabilità della targa quando si cambia auto. Si tratta di una di ...

Il Senato salva Danilo Toninelli : respinta la mozione di sfiducia presentata dal Pd : Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal Pd (una seconda è stata presentata anche da Forza Italia) nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Le due mozioni chiedevano la sfiducia e le conseguenti dimissioni del ministro soprattutto in merito alla gestione del caso Tav.Continua a leggere

Danilo Toninelli - la vendetta di Gregorio De Falco : "Incapace - voto sì alla sfiducia" : La vendetta è pronta. "Credo che il ministro non abbia dimostrato la capacità necessaria. Voterò sì alla sfiducia". Gregorio De Falco, senatore espulso dal Movimento 5 Stelle ora nel gruppo misto, annuncia il suo voto favorevole alla mozione di sfiducia contro il ministro dei trasporti Danilo Tonine

Danilo Toninelli lasciato solo dalla Lega : In Aula al Senato si vota per la mozione di sfiducia al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, rimasto solo per gran parte della mattinata in compagnia solo del ministro Barbara Lezzi e del sottosegretario Vincenzo Santangelo, entrambi M5S. Lega non pervenuta, i ministri del Carroccio erano assenti durante il discorso di Toninelli e i banchi della Lega vuoti.L'assenza degli esponenti leghisti di governo si sente, a cominciare da Matteo ...

Senato - mozioni Pd e Forza Italia contro Danilo Toninelli su Tav. Lui si difende : “Ridiscuterla un dovere - io coerente” : Una firmata dal Pd, l’altra da Forza Italia. Unico comune denominatore: chiedere le dimissioni di Danilo Toninelli per l’operato del governo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Al Senato è il giorno della discussione delle due mozioni di sfiducia contro il ministro dei Trasporti, che intervenendo in aula a Palazzo Madama ha rivendicato il suo operato: “La ridiscussione” della Tav “è un dovere assunto dal Governo ...

Danilo Toninelli - protesta in aula di Forza Italia : "Mozione di sfiducia - lo facciamo per lei - si dimetta" : "Ministro Toninelli lo facciamo per te". Con questi manifesti i senatori di Forza Italia hanno protestato in aula durante la mozione di sfiducia al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Alessandra Gallone, senatrice azzurra, lo ha umiliato con un discorso davvero sarcastico e feroce: "Toni

Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : 'Poteva farlo solo lui - che figura di me***' : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una 'bellissima' Jeep Compass . Peccato però che sia un ...