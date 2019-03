Da maggio il lungomare di Napoli diventerà ' plastic free' | multe fino a 500 euro

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Arrivano importanti novità per quanto riguarda la tutela dell'ambiente: qualcosa forse è cambiato nell'animo di ognuno di noi dopo il messaggio lanciato dalla piccola Greta Thunberg, che ha spinto gli studenti di molte parti del mondo a scendere in piazza per manifestare contro l'inquinamento ambientale. Il problema dell'inquinamento è reale ed imminente e se non si prendono provvedimenti al più presto, prima o poi non ci sarà più nulla da dover salvare. Dopo svariati tentativi finalmente anche la città diha preso l'iniziativa per proteggere nel migliore dei modi lo splendido ambiente di cui i cittadini partenopei possono godere, cercando soprattutto di impedire l'inquinamento daa, uno dei più grandi mali della nostra epoca.di' A partire dal 12019 eal 30 settembre 2019 il Comune diadotterà in via assolutamente ...

bbcatoledo : DAL 1 MAGGIO IL LUNGOMARE TERRITORIO PLASTIC FREE Anche Napoli comincia a liberarsi della plastica. Dal primo maggi… - andreafurgiuele : Napoli, lungomare 'plastic free' da maggio e multe fino a 500 euro -