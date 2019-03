Cyberpunk 2077 sarà un gioco cross-gen?

Cyberpunk 2077 protagonista all'E3 2019 : sarà lo show più importante di sempre per CD Projekt RED : CD Projekt RED ha recentemente confermato che porterà Cyberpunk 2077 all'E3 di giugno quest'anno, e durante la loro ultima conference call, hanno parlato un po' di più di cosa comporterà questo. Secondo lo sviluppatore, l'E3 2019 sarà lo show più importante della loro storia, e Cyberpunk 2077 avrà quella che ritengono una posizione di grande rilievo.Come segnala Gamingbolt, lo sviluppatore ha confermato che il prossimo gioco di ruolo è in fase ...

Uscita di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? Per CD Projekt è possibile : Come molti di voi già sapranno, l'Uscita di Cyberpunk 2077 è uno degli argomenti più caldi discussi sul web. Tra siti specializzati, stampa generalista e semplici appassionati, un po' tutti sono a chiedersi quando potranno finalmente mettere le mani sul prossimo actionRPG di CD Projekt RED, gli stessi autori della sontuosa e indimenticabile trilogia di The Witcher. Dopo essersi dedicati alla trasposizione poligonale delle avventure dello strigo ...

Le quest di Cyberpunk 2077 saranno più complesse di quelle di The Witcher 3 : Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei titoli più attesi e, anche se per il momento non sappiamo quando arriverà il gioco, in rete sono emersi dei nuovi interessanti dettagli che, nello specifico, riguardano le quest.Stando a quanto affermato dal quest designer di CD Projekt RED, Philipp Weber, su Reddit, le quest di Cyberpunk 2077 saranno più complesse di quelle viste in The Witcher 3. questo perché verranno offerti al giocatore più modi per ...

Non solo Cyberpunk 2077 per CD Project RED - in lavorazione anche un altro titolo? : Non smette di crescere l'hype che gravita intorno a Cyberpunk 2077: tutto normale se si considera il fatto che il nome alle spalle del progetto è quello dei ragazzi di CD Project RED, uno studio capace di sfornare un prodotto del calibro di The Witcher 3. L'ambizione sciorinata poi dal team di sviluppo nel corso degli eventi in cui il titolo ha presenziato (anche soltanto in filmati non interattivi) ha fatto il resto, con l'utenza che a questo ...

Cyberpunk 2077 e The Witcher 4 entro il 2021? CD Projekt RED parla chiaro : E se entro il 2021 dovessimo avere tra le mani sia Cyberpunk 2077 che The Witcher 4 (o comunque un titolo legato all'universo di Geralt di Rivia?? Non è fantascienza ma è esattamente ciò che traspare dai piani e dalle parole di CD Projekt RED.Come segnalato da Tweaktown, nel 2016 la software house polacca aveva delineato un piano di cinque anni che prevedeva la pubblicazione di Cyberpunk 2077 e di un nuovo grande RPG AAA entro il 2021. Questo ...

Novità in arrivo per Cyberpunk 2077? : Cyberpunk 2077 è un gioco indubbiamente molto atteso, e gli appassionati allo studio polacco CD Projekt Red sempre in cerca di Novità in merito allo sviluppo del gioco, il quale sembra ancora lontano dall'essere concluso.Ebbene, stando al profilo Twitter ufficiale del gioco, potrebbero esserci presto Novità in arrivo. Come possiamo vedere infatti il team di sviluppo ha condiviso sul social network una curiosa immagine GIF nella quale, in bianco ...

Incredibile rumor per Cyberpunk 2077 : Lady Gaga dagli Oscar a un ruolo nel videogioco? : Cyberpunk 2077 non è solo la prossima scommessa ruolistica di CD Projekt RED, ma rappresenta anche uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni dalla community di appassionati. Naturale, quando allo sviluppo troviamo gli stessi ragazzi che ci hanno regalato il sontuoso The Witcher 3: Wild Hunt, conclusione delle avventure dello strigo Geralat Di Rivia. Fisiologico se il primo video di gameplay è tanto denso di contenuti e idee potenzialmente ...

Cyberpunk 2077 e Lady Gaga? Un rumor vede la cantante e attrice all'interno del gioco : La situazione è alquanto strana, ma sembra proprio che ci sia una sorta di collaborazione tra Cyberpunk 2077 e Lady Gaga, almeno secondo alcuni rumor. Quest'ultimi affermano che la nota artista sarà presente all'interno del nuovo gioco dei CD Projekt RED, anche se non specificano in che forma farà la sua presenza. Come riportato da Wccftech, il sito francese Actuagaming.net ha divulgato di aver visto più volte l'artista entrare e uscire negli ...

Cyberpunk 2077 più vicino di quanto pensiamo? L'atteso gioco potrebbe arrivare quest'anno : Secondo una nuova fuga di notizie, potremmo mettere le mani sull'ambizioso GDR open-world di CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, entro quest'anno.Più in particolare, come segnala Comicbook, sul sito di Territory Studios si parla di un'uscita programmata per il 2019. Le informazioni trapelate, sono state subito rimosse, ma non prima dello screenshot dell'utente ResetEra spear3.Naturalmente, si tratta di rumor e CD Projekt Red non ha ancora ...

Cyberpunk 2077 punta l’E3 2019 - ancora tanto lavoro da fare prima dell’uscita : La curiosità in merito a Cyberpunk 2077 è indubbiamente elevata e cresce ad ogni giorno che passa. Il merito va dato chiaramente alle numerose indiscrezioni che hanno movimentato la rete nel corso dell'ultimo anno, certo, ma è innegabile che il fascino esercitato da CD Project RED sulla community dei videogiocatori abbia un peso piuttosto elevato nell'economia della campagna promozionale del gioco. L'ottimo lavoro svolto su The Witcher 3 ...

Un nuovo filmato su Cyberpunk 2077 tratta lo sviluppo del gioco e molto altro : CD Projekt RED e Sony Interactive Entertainment hanno condiviso un nuovo interessante filmato nel quale viene trattato lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Come riporta Twinfinite, nel video possiamo vedere il CEO Marcin Iwiński, ma anche altri sviluppatori quali il Level Designer Miles Tost e la community Lead Marcin Momot, mentre ci narrano dello sviluppo del gioco.Possiamo dunque capire per quale motivo ci vuole così tanto per vedere Cyberpunk ...

Uscita Cyberpunk 2077 imminente? Il publisher accelera le procedure di marketing : Che la curiosità attorno a Cyberpunk 2077 sia tanta non è di certo un mistero. Il merito va sì alle belle cose fatte vedere nel corso degli ultimi tempi da parte degli addetti ai lavori, ma senza dubbio il nome degli stessi (CD Project RED) ha incrementato in maniera esponenziale le aspettative da parte dei fan, memori dello spettacolare lavoro svolto su The Witcher 3. Di tempo dal suo primo annuncio e dal reveal ne è passato però un bel po': ...

Il game director di The Witcher 3 diventa il design director di Cyberpunk 2077 : Konrad Tomaszkiewicz, game director per The Witcher 3: Wild Hunt, ha assunto un nuovo ruolo all'interno del team di Cyberpunk 2077, riporta VG247.com.Sebbene questo aggiornamento non sia stato ufficialmente annunciato da CD Projekt RED, i fan su Reddit hanno notato un cambiamento nella pagina LinkedIn di Tomaszkiewicz.È interessante notare che il veterano designer è ora anche vice president of game development dello studio polacco. Questo ...

CD Projekt RED conferma la presenza di Cyberpunk 2077 all'E3 2019 : Come riporta Gamingbolt, grazie all'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 scopriamo che l'attesissimo gioco sarà presente all'E3 di quest'anno.Probabilmente il titolo di CDPR si mostrerà in occasione della conferenza di Microsoft (che si preannunzia piuttosto ricca), dato che Sony non parteciperà all'E3 2019. Quello che non possiamo minimamente sapere è che cosa implicherà esattamente la presenza del gioco allo show: potrebbe trattarsi di ...