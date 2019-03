Crotonese | neonato trovato sepolto senza vita in un giardino di un' abitazione privata

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Nella giornata di ieri, gli abitanti della città di Cirò, in provincia di Crotone, sono rimasti scossi da un inspiegabile avvenimento. Ossia il macabro ritrovamento di unsotterrato neldi un'La cronaca dei fatti I carabinieri della stazione di Cirò Marina sono intervenuti intorno alle 18 di ieri in seguito ad una segnalazione, partita di un'. Le forze dell'ordine, si sono ritrovati davanti ad una scena raccapricciante che li ha lasciatiparole, il ritrovamento del corpo dipurtropponeldell'. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a dei lavori che si stavano svolgendo. La macabra scoperta è stata fatta nella proprietà di una signora anziana del posto. A fare la tragica scoperta del corpicino e avvertire i carabinieri è stata la badante che si occupa di questa signora.Le ipotesi che ...

