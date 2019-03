Cristiano Ronaldo | il portoghese marziano pure dopo l' infortunio | il piano per tornare in

Juventus : secondo Aldo Serena - Higuain ha pagato l'arrivo di Cristiano Ronaldo : Difficilmente la Juventus sbaglia mercato, e tale affermazione è stata dimostrata negli ultimi anni. Infatti, per risalire ai flop assoluti si deve andare a ritroso ai tempi della Juventus allenata da Ciro Ferrara, quando vennero spesi 50 milioni di euro per acquistare il duo brasiliano Diego - Felipe Melo, che alla fine deluse molto. Gli arrivi negli ultimi anni dei vari Pirlo, Pogba, Tevez hanno rivalutato molto la dirigenza juventina, in ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - le ipotesi sul rientro secondo i bookmaker : Uscito malconcio dalla gara di qualificazione contro la Serbia, Cristiano Ronaldo tiene col fiato sospeso soprattutto la Juventus e i suoi tifosi. Lui si è detto fiducioso su uno stop non lunghissimo, ieri gli accertamenti hanno stimato circa due settimane. Intanto, anche i bookmaker si scatenano sulla data del possibile rientro: gli analisti Sisal Matchpoint hanno aperto le scommesse su un rientro lampo, per l’andata dei quarti di ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - i bookmakers scommettono sulla data del suo rientro : Cristiano Ronaldo si sa, monopolizza l’attenzione mediatica, tanto da portare i bookmakers a quotare anche la data del rientro in campo Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso anche i bookmaker: dopo l’Infortunio muscolare nella gara del Portogallo contro la Serbia, gli analisti Sisal Matchpoint hanno aperto le scommesse sul suo rientro lampo, tra due settimane, nell’andata dei quarti di finale in Champions contro ...

50 anni Lentini : il Cristiano Ronaldo - mancato - made in Italy : Chi lo conosce dice che è un vecchio ragazzo che ha trovato il suo posto nel mondo. Dopo aver conosciuto Giovanni Murano, apicoltore anche lui di Carmagnola, Gigi ha fondato la Società Agricola Gigi ...

Rui Costa si racconta : il Milan - Paquetà - Piatek e Cristiano Ronaldo : Rui Costa è stato uno dei più grandi calciatori e grande protagonista con la maglia del Milan. L’ex calciatore adesso si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Rui, cosa si porta a casa dopo la reunion con il vecchio Milan? Avete perso l’amichevole benefica contro Gerrard e compagni, ma questo conta poco. «L’importante è che la gente si sia divertita, anche se per la verità questo è un gruppo che ...

Pancino sospetto per Georgina - la compagna di Cristiano Ronaldo potrebbe essere incinta : Ieri sera ad assistere alla sfida tra il Portogallo e la Serbia c'era anche gran parte della famiglia di Cristiano Ronaldo. Oltre alla mamma, la signora Dolores, era presente anche la compagna Georgina Rodriguez. La fidanzata di CR7 nel pomeriggio di ieri ha raggiunto Lisbona per vedere il match della nazionale lusitana e stando a quanto afferma il Correio de Manha potrebbe essere incinta. Infatti Georgina, immortalata sulle tribune del Da Luz, ...

Cristiano Ronaldo sorride - ora arriva la bella notizia! : Cristiano Ronaldo può sorridere, sì, ma il calcio e l’ultimo infortunio non c’entrano niente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni del quotidiano portoghese “Correio de Manha”, la compagna dell’attaccante della Juventus, Georgina Rodriguez, sarebbe di nuovo incinta. Come si legge, e come illustrato dalle foto, la bella modella argentina, presente in tribuna a […] More

Cristiano Ronaldo - infortunio in nazionale : c'è ottimismo - 'Lieve lesione ai flessori' : Arrivano aggiornamenti in merito all'infortunio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, bloccatosi ieri in occasione del match con la Serbia valevole per le qualificazioni ai campionati europei del 2020, ha subito un problema muscolare, precisamente una lesione di modesta entità ai flessori della coscia destra, così come si legge dal comunicato ufficiale diffuso negli scorsi minuti. Le condizioni fisiche ...

Infortunio Cristiano Ronaldo : lieve lesione ai flessori della coscia destra. Sospiro di sollievo per la Juventus : Cristiano Ronaldo si è sottoposto a degli esami medici a Lisbona dopo l’Infortunio subito ieri sera durante Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. CR7 aveva abbandonato il campo al 28′ per apparenti problemi muscolari e gli esami effettuati in Patria lo hanno confermato come ha ribadito la Juventus tramite un comunicato stampa: si parla di “una lesione di apparente modesta entità ai flessori ...

Infortunio Cristiano Ronaldo – C’è il comunicato della Juventus : ecco diagnosi e tempi di recupero : La Juventus si è espressa sulle condizioni di Cristiano Ronaldo dopo l’Infortunio: il comunicato ufficiale del club bianconero parla di una lesione, di lieve entità, ai flessori della coscia destra La sfida fra Portogallo e Serbia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha portanto con sè una pessima notizia per i tifosi della Juventus: Cristiano Ronaldo si è infortunato. I primi esami effettuati in Portogallo, hanno ...

Infortunio Cristiano Ronaldo : quando rientra CR7 e quali partite salterà? Obiettivo Ajax in Champions League : La Juventus è preoccupata per le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo che ieri si è infortunato durante il match tra il suo Portogallo e la Serbia, valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Ore di ansia per i bianconeri che sono in attesa di conoscere i tempi di recupero dell’attaccante lusitano il quale sembra avere la situazione sotto controllo come testimoniano alcuni scatti pubblicati su Instagram dove campeggia il ...

Azioni Juve e infortunio a Cristiano Ronaldo : andamento su Borsa Italiana oggi è CR7-dipendente : Tornando alla cronaca della giornata, man mano che i timori per le condizioni di salute di CR7 hanno iniziato ad allentarsi, anche le vendite sono calate e, alla fine, la quotazione Juventus è ...

Juve in ansia per Cristiano Ronaldo : possibile stop di 2 settimane : I tifosi Juventini non hanno certo dormito sonni tranquilli dopo l'infortunio di Cristiano Ronaldo, subito durante la gara di qualificazione ai prossimi Europei, giocata con la maglia della nazionale portoghese. Dopo trenta minuti di gioco, infatti, il fenomeno lusitano si è accasciato a terra dopo uno scatto ed è subito stato sostituito da Pizzi. Si è trattato di un problema muscolare alla gamba destra; Cristiano Ronaldo, visibilmente ...

Correio de Manha : «Georgina incinta di Cristiano Ronaldo?» : Il "gonfiore", in effetti, alla luce del duro regime alimentare e del rigido allenamento auto-imposto dalla coppia più famosa del mondo, almeno in prima analisi, non lascerebbe pensare ad una cena "...