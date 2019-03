Crescita | Di Maio | “Preoccupazioni di Confindustria sono le nostre L’epoca dei gufi era

Economia : Di Maio - ora al lavoro su Fase 2 per Crescita sostenibile : New York, 27 mar 19:07 -, Agenzia Nova, - Dagli Stati Uniti, Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, nel corso di un incontro con la stampa all'Ice,..., Res,

Crescita «zero» e colpe del governo - perché Confindustria lancia l’allarme Salvini : «Gufi». Di Maio : noi preoccupati : Le colpe del governo, sommate a difficoltà congiunturali e difetti strutturali, pesano sul Paese. E le ricadute sull’economia italiana potrebbero essere tremende

PIL - Di Maio : "Lavoriamo a Crescita all'altezza delle aspettative" : "Siamo al lavoro con il Mef per individuare misure che consentano una crescita all'altezza delle aspettative" . Lo ha detto il Ministro dello sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche ...

Ue - Di Maio : nostre misure per Crescita : 15.05 "Non credo che le nostre misure stiano bloccando la crescita. Anzi aiuteranno l'economia europea ad uscire dalla crisi,a far riprendere crescita ed export" ha detto il vicepremier Di Maio commentando i dubbi della Commissione Ue sulle misure economiche del governo. Di Maio ha smentito"tutti i retroscena" su presunti attriti col ministro Tria, affermando di "ribadire la fiducia al ministro". Sulle differenze di opinione con la Lega su ...

Ue - Di Maio : “Le nostre misure non stanno bloccando Crescita - anzi”. E smentisce attriti con Tria : “Non credo che le nostre misure stiano bloccando la crescita, anzi. Servono ad uscire da uno stato di crisi nel quale si trova l’Unione europea”. A rivendicarlo il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in merito alle preoccupazioni dell’Ue sulla manovra italiana. Il ministro Di Maio ha poi smentito anche le voci di attriti, dopo il vertice di Palazzo Chigi, tra lui e il titolare del ministero dell’Economia, ...

Ue : "In Italia squilibri eccessivi - attenti ai conti del reddito" | Di Maio : "Nostre misure per la Crescita" : Timori di Bruxelles sul reddito di cittadinanza: "Ha costi molto alti, bisogna monitorare l'impatto che avrà sull'occupazione"

Matteo Renzi si rivolge a Di Maio e Salvini : “State distruggendo la Crescita” : Il PIL scende nell’ultimo trimestre, per questo motivo tramite un post su Facebook, Renzi si rivolge al Governo e suggerisce qualcosa «Arretra il Pil (-0,4% in due trimestri), crolla la produzione industriale (-5,5% a dicembre 2018 su base annua), la Commissione europea prevede che la nostra crescita economica quest’anno sarà quasi zero, lo spread torna oltre 280. Colpa di Macron? Sapete perché questo Governo litiga con tutti? Per ...