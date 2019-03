Così il sindaco leghista ha sventato la truffa del clandestino

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ci aveva provato are lo Stato italiano con un matrimonio combinato. L'obiettivo dell'immigrato, un marocchino senza permesso di soggiorno ma residente comunque in Piemonte, era ottenere un pezzo di carta per riuscire a rimanere in Italia. Fortunatamente ildi Treviglio, Juri Imeri, ha fiutato che qualcosa non tornava eha fatto saltare il matrimonio di convenienza che aveva ordito insieme a una italiana. Ora l'impostore verrà rimpatriato nel suo Paese d'origine. "Complimenti al", ha commentato Matteo Salvini che si è subito speso per velocizzare l'espolsione del marocchino.I documenti per il matrimonio provenienti dal Comune di residenza erano tutti regolari. Tuttavia Imeri si è accorto che alcune segnalazioni a carico dello sposo non andavano affatto bene. "Mi hanno insospettito", spiega ila SkyTg24. "Ho quindi chiesto supporto al ...

