Copyright | una svolta che in Italia può valere 100 milioni all’anno 

Perrone : “La riforma del Copyright? Non è solo per il diritto d’autore - è una questione di democrazia” : «Dobbiamo essere ottimisti». Ma l’ottimismo potrebbe non bastare. Attorno alla riforma del copyright c’è un movimento di contro-riforma che continua a lavorare per affossare le modifiche trovate, non senza fatica, in sede inter-istituzionale. Carlo Perrone, presidente dell’associazione europea degli editori dei quotidiani (Enpa), non nasconde che l...

Copyright - Facebook condannata per i link a una pagina : immagine: Pixabay Non è certamente un momento facile per Facebook sul piano giudiziario. Dopo le recenti accuse da parte della Federal trade commission americana per il caso Cambridge Analytica, a causa del quale rischia di pagare fino a 2 miliardi di dollari di multa, ieri il gigante dei social network è stato condannato dal Tribunale di Roma nell’ambito di una causa con Mediaset per violazione di Copyright e diffamazione. A quanto si legge sul ...

