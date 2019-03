Coppa Italia | ridotta la squalifica di Radu

calcioweb.eu

La Lazio è in campo in vista della ripresa del campionato, la Serie A è fermata per lasciare spazio alle Nazionali, per il club biancoceleste si avvicina il fondamentale match contro l'Inter per la Champions League. Nel frattempo la Corte Sportiva D'Appello Nazionale a Sezioni Unite ha accolto il ricorso dei biancocelesti, riducendo da 4 a 2 giornate laimposta dal Giudice Sportivo al difensore della Lazio Danielin relazione all'espulsione rimediata nella gara dei Quarti di finale dicon l'Inter dello scorso 31 gennaio, una buona notizia per il calciatore.

