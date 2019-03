Contea NY | stato d' emergenza per morbillo | bimbi non vaccinati banditi dai luoghi pubblici

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Rockland,del sud-est dellodi New York, si trova a fare i conti con una violenta epidemia di(più di 150 i casi confermati negli ultimi mesi) e, per questo, ha dichiarato lodi. Per contrastare la diffusione della malattia infettiva, le autorità, hanno deciso di adottare una "misura estrema", alquanto restrittiva: bandire i bambini nonda tutti iin cui, solitamente, si incontrano più di 10 persone.Bambini nonal bando Per contrastare la diffusione del, le autorità delladi Rockland hanno dichiarato lo "di" ed hanno emanato un duro provvedimento che è entrato in vigore allo scoccare della mezzanotte del 26 marzo. Bambini e ragazzi sotto i 18 anni non regolarmenteda oggi, quindi, non potranno accedere agli spazipiù affollati (compresi istituti scolastici, ...

