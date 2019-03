Congresso famiglie : presidente Istat Blangiardo rinuncia a partecipare : Congresso famiglie: presidente Istat Blangiardo rinuncia a partecipare Il neo presidente dell’Istituto di Statistica era tra i relatori di una tavola rotonda sulla crisi demografica. Immediata la reazione della Cgil Istat: “Mette a rischio la reputazione dell’Ente, non vada”. Poi la retromarcia, l'ufficio stampa: "Decisione era ...

Congresso famiglie Verona - polemiche per partecipazione di Blangiardo. Cgil Istat : “A rischio credibilità istituto” : Nel programma del discusso Congresso mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimo figura anche il nome di Giancarlo Blangiardo, il nuovo presidente dell’Istat fortemente voluto alla direzione dell’Istituto di Statistica dalla Lega. A discutere con lui in un panel dal tema “Protezione della vita e crisi demografica” ci saranno Simone Pillon, padre del controverso disegno di legge sulla riforma ...

"Io - leghista - in testa al corteo contro il Congresso delle Famiglie". Intervista a Mauro Bonato : Mauro Bonato è un fiume in piena. L'ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Verona dice che "non vuole polemizzare con le singole persone", perché quella che chiama "la sua battaglia" riguarda soprattutto il coinvolgimento del Comune nell'organizzazione di un evento - il contestatissimo Congresso delle famiglie, da venerdì a domenica nella città dell'Arena - in cui figurano relatori "che hanno fatto ...

Congresso delle famiglie - i docenti dell’università di Verona si dissociano. E anche noi : “L’Università non fa politica”. Sono parole ricorrenti nell’Università della governance neoliberista, dove il processo di costruzione del sapere scientifico è considerato neutro e il compito formativo degli Atenei si riduce a sfornare professionisti su misura per il mercato del lavoro del momento. Sulla “neutralità” dell’università si è giocata lo scorso maggio a Verona la vicenda del convegno sui richiedenti asilo Lgbt (evento legato a un ...

Congresso famiglie - Boschi : “Aborto è scelta drammatica per le donne - Lega aggredisce la 194” : Maria Elena Boschi, in diretta Facebook, commenta così il Congresso mondiale delle famiglie di Verona: "La lontananza di quella manifestazione da certi valori è confermata dal fatto che c'è stata una presa di distanza da parte della Cei, il Forum per la Famiglia, Scienza e Vita. L'elemento preoccupante è che aderiranno tanti esponenti del governo, come Salvini e Fontana"Continua a leggere

La posta in gioco al Congresso mondiale delle famiglie di Verona : Per la prima volta il Congresso si svolge in un paese fondatore dell’Unione europea, ha un largo appoggio istituzionale e ha provocato un movimento di protesta massiccio e trasversale. Leggi

Congresso mondiale delle famiglie - le affermazioni più controverse dei relatori : Un “evento pubblico internazionale di grande portata che ha l’obiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”. I grassetti sono nostri, ma le parole sono loro: a parlare sono gli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie (World Congress of Families), in programma a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. I ...